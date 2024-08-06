7月零新盤申請預售樓花 半年第二次出現｜一手動態

資料顯示，該項目由萬泰集團於2016年7月以11.82億元投得，以總樓面面積約259,719方呎計，每方呎樓面地價約4,551元。萬泰總經理周國材當年表示，地皮總投資額介乎30億至35億元，料提供獨立屋及低密度分層單位。

據地政總署公布，7月份未有接獲預售樓花同意書申請，屬樓市全面撤辣後首次，亦是繼今年1月份後再錄「零申請」情況。截至今年7月底，全港滾存待批預售樓花同意書單位數目為13,443伙，較今年6月份13,578伙，按月減少135伙或約1%。

利嘉閣陳海潮：發展商考慮專心賣貨尾

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，發展商現時積存不少貨尾，隨著購買力消化一輪，去貨速度有所減慢，故有月份會出現零申請情況，部分發展商或考慮先專心賣貨尾，待散貨後再申請預售樓花。

展望後市，陳海潮續指，撤辣至今市場趨冷靜，買家開始顧慮其他因素，包括整體經濟走勢、股市表現等，以及美國始終未減息，高息狀態仍阻礙買家入市決定。他相信，若今年9月美國落實減息，對交投氣氛及買家心理有一定正面影響，不過實際效果有待觀察，香港是否及時跟進減息仍不確定，料減息幅度亦不會太大。本港樓市目前貨尾積存量大，發展商低價推售，拖累二手業主叫價能力，落實減息後樓價跌勢預計緩和，但全年仍有機會跌5%。