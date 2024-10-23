8月中原城市租金回報率連升4月 創12年新高 2藍籌屋苑回報逾4厘｜樓市數據

8月正值租賃旺季高峰期，租金走勢持續向好，同期樓價跌幅擴大，導致租金回報率顯著上升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年8月CRI回報率最新報3.43厘，按月升0.11個百分點，連升4個月共0.34個百分點，創12年新高，重返2012年8月時水平，八大回報率指數亦齊連升4個月。9月租務熱潮開始減退，租金走勢橫行，同期樓價反覆向下，相信9月回報率仍有上調空間，惟升幅明顯收窄。受惠於減息及施政報告，第四季樓價有望止跌回穩，屆時回報率將會回落。
今年8月H按息仍高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息0.695厘，兩者差距連續4個月收窄。隨著9月美國聯儲局及本地銀行減息，預料CRI回報率與H按息差距將收窄至約0.4厘。踏入減息周期後，兩者差距持續收窄，未來有機會出現供抵過租的情況。
四區回報率齊升 新界西達3.7厘
2024年8月份CRI_Mass回報率報3.61厘，按月升0.11個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.58厘，按月升0.13個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率同樣創2012年1月後新高。CRI(大型單位)回報率報2.70厘，按月升0.08個百分點，創2014年11月後新高。
四區方面，新界西CRI_Mass回報率報3.70厘，按月升0.17個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.64厘，按月升0.13個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.62厘，按月升0.12個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.49厘，按月升0.04個百分點。港島、九龍、新界東及新界西回報率，分別創2011年12月、2012年9月、2012年12月及2012年8月後新高。
新增12個屋苑回報率逾4厘
在138個成份屋苑中，8份租金回報率達4厘或以上的屋苑共18個，較4月時租金回報低位增加12個，其中九龍、新界東及新界西分別佔3個、4個及5個，而港島則沒有增加。得寶花園、聽濤雅苑及香港黃金海岸回報率分別為4.88厘、4.42厘及4.08厘。上述屋苑的租金回報4個月內升幅逾1厘，3個屋苑租金均有上升，而聽濤雅苑及香港黃金海岸期內租金更升近兩成，不過這些屋苑同期樓價跌幅超過1成半。其他8月回報率較高的屋苑包括：嘉輝花園4.99厘，河畔花園4.81厘，黃埔新村4.68厘，荃威花園4.56厘，美景花園4.50厘。
主要屋苑回報方面，康怡花園3.98厘，杏花村3.81厘，太古城3.53厘，海怡半島3.49厘，美孚新村4.37厘，麗港城3.95厘，黃埔花園3.75厘，新都城3.73厘，沙田第一城4.29厘，太湖花園3.57厘，迎海3.27厘，名城3.20厘，映灣園3.91厘，嘉湖山莊3.64厘，尚悅3.41厘，Yoho Town 3.13厘。
中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。2024年10月21日公布的數字，是反映2024年8月份的私人住宅租金回報率走勢。