8月中原城市租金回報率連升4月 創12年新高 2藍籌屋苑回報逾4厘｜樓市數據

8月正值租賃旺季高峰期，租金走勢持續向好，同期樓價跌幅擴大，導致租金回報率顯著上升。(資料圖片)

8月正值租賃旺季高峰期，租金走勢持續向好，同期樓價跌幅擴大，導致租金回報率顯著上升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2024年8月CRI回報率最新報3.43厘，按月升0.11個百分點，連升4個月共0.34個百分點，創12年新高，重返2012年8月時水平，八大回報率指數亦齊連升4個月。9月租務熱潮開始減退，租金走勢橫行，同期樓價反覆向下，相信9月回報率仍有上調空間，惟升幅明顯收窄。受惠於減息及施政報告，第四季樓價有望止跌回穩，屆時回報率將會回落。

今年8月H按息仍高企於4.125厘，同期租金回報率低H按息0.695厘，兩者差距連續4個月收窄。隨著9月美國聯儲局及本地銀行減息，預料CRI回報率與H按息差距將收窄至約0.4厘。踏入減息周期後，兩者差距持續收窄，未來有機會出現供抵過租的情況。