8月二手私宅買賣創近5月低位 新界失守千宗 利嘉閣：落實減息後有變化

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場預期減息在即，準買家入市心態不一，有審慎亦有積極者，整體樓市格局料在落實減息後才有較顯著變化。根據土地註冊處數據所得，2024年八月份全港共錄2,246宗二手私宅買賣登記(數字主要反映七月中旬至八月上旬期間的市場實況)，較七月份的2,558宗減少12%，反覆偏軟，創近5個月低位。至於，八月份登記總值按月持續跌14%，錄158.29億元，連跌4個月兼為近5個月最少。

僅樓價1億以上組別錄升幅

今年八月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得八跌一升，當中以樓價5,001萬至1億元組別的跌幅最大，按月急挫83%至4宗登記，而2,001萬至5,000萬元組別及601萬至800萬元者亦分別跌25%及20%，至57宗及338宗。另外，登記量逆市錄得唯一升幅者，為樓價1億元以上組別，按月大升4倍，錄5宗登記。