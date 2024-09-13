8月二手私宅買賣創近5月低位 新界失守千宗 利嘉閣：落實減息後有變化

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場預期減息在即，準買家入市心態不一，有審慎亦有積極者，整體樓市格局料在落實減息後才有較顯著變化。根據土地註冊處數據所得，2024年八月份全港共錄2,246宗二手私宅買賣登記(數字主要反映七月中旬至八月上旬期間的市場實況)，較七月份的2,558宗減少12%，反覆偏軟，創近5個月低位。至於，八月份登記總值按月持續跌14%，錄158.29億元，連跌4個月兼為近5個月最少。
僅樓價1億以上組別錄升幅
今年八月份，按二手私宅價值分類，九個價格組別的買賣登記量錄得八跌一升，當中以樓價5,001萬至1億元組別的跌幅最大，按月急挫83%至4宗登記，而2,001萬至5,000萬元組別及601萬至800萬元者亦分別跌25%及20%，至57宗及338宗。另外，登記量逆市錄得唯一升幅者，為樓價1億元以上組別，按月大升4倍，錄5宗登記。
按全港三區作分析，八月份港九新界三區登記量全線回落。當中，港島區登記量按月跌14%，月內錄得491宗登記；九龍區按月也跌8%，共錄757宗登記；至於新界區跌幅最大，挫15%失守千宗水平，僅錄998宗。另外，十大最活躍成交分區的登記量亦跌多升少，當中以北角/炮台山區的跌勢最急，月內只錄得62宗登記，按月大跌33%。至於元朗區及荃灣區亦分別錄得26%及20%的跌幅，前者錄得111宗，後者則有93宗登記；至於唯一錄得升幅的是旺角/油麻地區，共有131宗，按月漲8%，並取代將軍澳區成為登記量最多的分區。
十大活躍屋苑按月升4% 太古城跌幅最顯挫近四成
此外，上月十大活躍二手私人屋苑登記量中，錄得升跌各半，其中以太古城的跌幅最大，月內共錄20宗登記，按月大減39%；其次映灣園也跌32%，八月只錄13宗登記。至於，登記量錄得升幅者，以淘大花園表現最凌厲，按月漲67%，共錄20宗，嘉湖山莊也升50%，至42宗登記，排第二位；而日出康城則連月成為登記量最活躍的屋苑，八月錄43宗，按月升26%。此外，八月份十大活躍屋苑總計登記量共有230宗，較七月時的221宗升4%。
陳海潮指出，美國月中議息在即，不少準買家表現觀望，入市未見積極；不過，亦有部分看好後市者欲在實際減息前趁低吸納，兩者互相拉扯下，料本月二手私宅買賣變化不大。按九月份首10日計算，二手私宅買賣登記暫只有約685宗，表現仍緩慢，預計全月最終只錄約2,100宗左右，倘有較多趁減息前入市者，則料可上試至2,400宗，與八月份比較，上下波幅約6%左右。至於一旦落實減息後，冀望登記量可漸次回升。