8月整體樓宇買賣失5000宗創撤辣後新低 利嘉閣：減息落實前本月難大升｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，一手私宅交投隨市場觀望息口去向而時冷時熱，在發展商放慢推盤節奏下，料整體樓宇買賣登記於落實減息前仍只能在低位窄幅震盪。根據土地註冊處數據所得，今年8月份全港共錄4,746宗樓宇買賣登記(數字主要反映七月中旬至八月上旬的樓市實際狀況)，較7月份的5,266宗跌10%，在低位反覆偏軟，創下撤辣後6個月以來新低，且失守5,000宗大關；至於月內整體物業登記總值錄得358.77億元，按月相應挫16%，量值雙雙回軟。

兩大新盤帶動一手私宅買賣登記重越千宗水平

從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量升幅驕人，主要受惠兩大新盤早前熱賣的滯後登記所帶動，分別為屯門低價開售的上車盤「意嵐」及位於啟德細單位的「柏蔚森I」；最終刺激8月份一手私宅買賣宗數大幅反彈四成，重越千宗水平之上；不過，因登記集中在細單位為主，故導致買賣登記總值逆市大減21%，只錄得123.82億元。8月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「意嵐」(336宗)、「柏蔚森I」(186宗)，以及「柏蔚森III」(100宗)。