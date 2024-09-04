8月整體樓宇買賣失5000宗創撤辣後新低 利嘉閣：減息落實前本月難大升｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，一手私宅交投隨市場觀望息口去向而時冷時熱，在發展商放慢推盤節奏下，料整體樓宇買賣登記於落實減息前仍只能在低位窄幅震盪。根據土地註冊處數據所得，今年8月份全港共錄4,746宗樓宇買賣登記(數字主要反映七月中旬至八月上旬的樓市實際狀況)，較7月份的5,266宗跌10%，在低位反覆偏軟，創下撤辣後6個月以來新低，且失守5,000宗大關；至於月內整體物業登記總值錄得358.77億元，按月相應挫16%，量值雙雙回軟。
兩大新盤帶動一手私宅買賣登記重越千宗水平
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量升幅驕人，主要受惠兩大新盤早前熱賣的滯後登記所帶動，分別為屯門低價開售的上車盤「意嵐」及位於啟德細單位的「柏蔚森I」；最終刺激8月份一手私宅買賣宗數大幅反彈四成，重越千宗水平之上；不過，因登記集中在細單位為主，故導致買賣登記總值逆市大減21%，只錄得123.82億元。8月份一手私宅登記量最多的首三個新盤依次為「意嵐」(336宗)、「柏蔚森I」(186宗)，以及「柏蔚森III」(100宗)。
二手住宅市場方面，受累股市在7月中旬至8月初再次下探1.66萬點的低位，加上市場觀望美國減息最新發展，令入市進度維持緩慢，處於二千餘宗水平窄幅上落。二手私宅買賣與大同步回落，8月份只錄得2,249宗登記，按月跌12%，反覆偏軟；至於8月份登記總值錄得159.12億元，相應減少14%。
工商舖買賣登記再轉冷
至於非住宅市場表現，受累股市持續跌勢，加上息口處於高位徘徊不降，整體工商舖買賣登記再度轉冷，在商廈、店舖及車位買賣登記量按月均跌逾一成至兩成拖累下，縱然工廈微升，亦難挺整體表現，結果整體非住宅物業登記量再度尋底。數據顯示，8月份整體工商舖及其他買賣登記量按月跌17%，錄得607宗；而期內買賣登記金額持平微升不足1%，錄得45.23億元。
9月整體樓宇買賣料回暖微升
陳海潮稱，受市場屏息以待本月減息，發展商亦放慢推盤步伐，在缺乏大型全新盤應市下，料落入9月份的一手私宅登記將再次大幅萎縮，至約550宗左右。不過，在購買力趁減息來臨前轉流二手市場及於工商舖趁低吸納下，料可抵銷一手市場的淡況，初步預期，9月份整體樓宇買賣登記量有機會略為回升，按月看升近4%，上試4,930宗；而當落實減息後，料後市買賣登記量有力持續造好。