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地產
2024-10-09 12:34:26

8月普通話拼音買家成交按月增3% 呢個區最受歡迎｜樓市數據

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內地人購買本港物業的數字有增無減，當中啟德區特別受內地客歡迎。(資料圖片)

內地人購買本港物業的數字有增無減，當中啟德區特別受內地客歡迎。(資料圖片)

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內地買家入市本港樓宇物業趨勢持續，數字亦有增無減。近日啟德新盤熱賣，客源除了本地人外，內地客料屬重點客源。翻查過去資料，啟德區一向是內地客鍾情的區域，據中原地產大數據顯示，自撤辣至今，啟德普遍話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港。

本港銀行跟隨美國減息，亦有不少內地客趁減息前偷步入市。中原地產最新數據指，反映減息前市況的8月份合共錄得3,271宗一、二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7723宗增加3.04%。由於近期不少新盤低價促銷，吸引大批專才等內地人「執平貨」，上月由普遍話拼音買家購入的單位，涉及樓價總值66.3億元，按月跌15%，當中一手佔逾55%36.7億元，二手則佔29.2億元。

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一手新盤低價促銷，吸引不少內地人「執平貨」。(資料圖片)

一手新盤低價促銷，吸引不少內地人「執平貨」。(資料圖片)

愈多新盤地區 愈易吸引內地客

此外，有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場。據中原樓市片區數據，8月份最多普遍話拼音買家入市的一手新盤地區，第一位是啟德新區，有132宗，佔該月313宗登記的42%，並較720宗急升5.6倍，遠遠多過第二位的屯門掃管笏及西營盤的5519宗，而屯門兆康及何文田則錄1312宗。

今年8月普通話拼音買家入市熱門地區

中原樓市片區

整體成交()

普通話拼音買家()#

內地客佔比

啟德新區

313

132

42.2%

掃管笏

346

55

15.9%

西營盤

27

19

70.4%

兆康

70

13

18.6%

何文田

19

12

63.2%

南昌站

17

10

58.8%

佐敦

11

10

90.9%

堅尼地城

10

9

90.0%

長沙灣

25

8

32.0%

大角咀

9

6

66.7%

#普通話拼音買家定義，登記買家英文姓名全寫為普通話拼音
資料來源：中原樓市大數據

據中原數據指，有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場，除了第一位的啟德新區，屯門掃管笏亦受該批買家歡迎。(資料圖片)

據中原數據指，有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場，除了第一位的啟德新區，屯門掃管笏亦受該批買家歡迎。(資料圖片)

柏蔚森8月買家登記 近四成屬內地客

值得留意是，自撤辣以來，過去半年(38)啟德新盤的普遍話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾九成，涉及金額更突破110億元，較去年同期52.3億元增加1.1倍。其中新世界(017)夥遠東(035)合作的啟德跑道區柏蔚森I8月份錄得286宗登記中，有110宗的買家屬普通話拼音人士，佔比38%，是該月最多內地客新盤。

受惠今年2月底全面撤辣，普遍話拼音買家入市宗數佔比，已連續6個月達兩成以上，8月錄22.8%，當中一手佔31%，二手則近19%。今年首8個月，全港累計錄得7,575宗普遍話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%43%，兼同創有紀錄以來同期新高。

新世界夥拍遠東合作的啟德跑道區柏蔚森I，8月份錄286宗登記，當中有110宗買家屬普通話拼音人士。(資料圖片)

新世界夥拍遠東合作的啟德跑道區柏蔚森I，8月份錄286宗登記，當中有110宗買家屬普通話拼音人士。(資料圖片)

今年8月最多普通話拼音買家入市新盤

新盤

普通話拼音買家()#

整體成交()

佔比

發展商

啟德柏蔚森

110

286

38.5%

新世界及遠展

屯門黃金海灣

54

336

16.1%

旭日

西營盤尚逸

14

22

63.6%

大鴻輝

屯門NOVO LAND

13

70

18.6%

新地

長沙灣維港滙

10

17

58.8%

會德豐及信置等

佐敦高臨

10

11

90.9%

資策

堅尼地城吉喆

9

10

90.0%

上商

啟德澐璟

8

8

100.0%

華潤及保利

西營盤藝里坊．1

5

5

100.0%

恒地

火炭星凱．堤岸

5

12

41.7%

中洲

#普通話拼音買家定義，登記買家英文姓名全寫為普通話拼音
資料來源：中原樓市大數據

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料將更多內地資金入市本地物業

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港進入減息周期，加上上周中央推出多招支持經濟、樓市及股市，包括近期將下調存款準備金率0.5%、向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣，年底前有機會再降準0.250.5%；銀行取態亦轉趨積極，多項利好因素下，預計會吸引更多內地資金來港，尤其於物業市場尋寶。

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