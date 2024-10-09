8月普通話拼音買家成交按月增3% 呢個區最受歡迎｜樓市數據

內地買家入市本港樓宇物業趨勢持續，數字亦有增無減。近日啟德新盤熱賣，客源除了本地人外，內地客料屬重點客源。翻查過去資料，啟德區一向是內地客鍾情的區域，據中原地產大數據顯示，自撤辣至今，啟德普遍話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港。

本港銀行跟隨美國減息，亦有不少內地客趁減息前偷步入市。中原地產最新數據指，反映減息前市況的8月份合共錄得3,271宗一、二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月723宗增加3.04%。由於近期不少新盤低價促銷，吸引大批專才等內地人「執平貨」，上月由普遍話拼音買家購入的單位，涉及樓價總值66.3億元，按月跌15%，當中一手佔逾55%至36.7億元，二手則佔29.2億元。

此外，有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場。據中原樓市片區數據，8月份最多普遍話拼音買家入市的一手新盤地區，第一位是啟德新區，有132宗，佔該月313宗登記的42%，並較7月20宗急升5.6倍，遠遠多過第二位的屯門掃管笏及西營盤的55及19宗，而屯門兆康及何文田則錄13及12宗。

據中原數據指，有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場，除了第一位的啟德新區，屯門掃管笏亦受該批買家歡迎。(資料圖片)

柏蔚森 8 月買家登記 近四成屬內地客

值得留意是，自撤辣以來，過去半年(即3至8月)啟德新盤的普遍話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾九成，涉及金額更突破110億元，較去年同期52.3億元增加1.1倍。其中新世界(017)夥遠東(035)合作的啟德跑道區柏蔚森I，8月份錄得286宗登記中，有110宗的買家屬普通話拼音人士，佔比38%，是該月最多內地客新盤。

受惠今年2月底全面撤辣，普遍話拼音買家入市宗數佔比，已連續6個月達兩成以上，8月錄22.8%，當中一手佔31%，二手則近19%。今年首8個月，全港累計錄得7,575宗普遍話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%及43%，兼同創有紀錄以來同期新高。