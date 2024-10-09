8月普通話拼音買家成交按月增3% 呢個區最受歡迎｜樓市數據

內地買家入市本港樓宇物業趨勢持續，數字亦有增無減。近日啟德新盤熱賣，客源除了本地人外，內地客料屬重點客源。翻查過去資料，啟德區一向是內地客鍾情的區域，據中原地產大數據顯示，自撤辣至今，啟德普遍話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港。
本港銀行跟隨美國減息，亦有不少內地客趁減息前偷步入市。中原地產最新數據指，反映減息前市況的8月份合共錄得3,271宗一、二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月723宗增加3.04%。由於近期不少新盤低價促銷，吸引大批專才等內地人「執平貨」，上月由普遍話拼音買家購入的單位，涉及樓價總值66.3億元，按月跌15%，當中一手佔逾55%至36.7億元，二手則佔29.2億元。
愈多新盤地區 愈易吸引內地客
此外，有新盤開售的地區，就特別多內地客捧場。據中原樓市片區數據，8月份最多普遍話拼音買家入市的一手新盤地區，第一位是啟德新區，有132宗，佔該月313宗登記的42%，並較7月20宗急升5.6倍，遠遠多過第二位的屯門掃管笏及西營盤的55及19宗，而屯門兆康及何文田則錄13及12宗。
今年8月普通話拼音買家入市熱門地區
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中原樓市片區
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整體成交(宗)
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普通話拼音買家(宗)#
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內地客佔比
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啟德新區
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313
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132
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42.2%
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掃管笏
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346
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55
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15.9%
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西營盤
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27
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19
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70.4%
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兆康
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70
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13
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18.6%
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何文田
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19
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12
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63.2%
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南昌站
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17
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10
|
58.8%
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佐敦
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11
|
10
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90.9%
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堅尼地城
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10
|
9
|
90.0%
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長沙灣
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25
|
8
|
32.0%
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大角咀
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9
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6
|
66.7%
#普通話拼音買家定義，登記買家英文姓名全寫為普通話拼音
資料來源：中原樓市大數據
柏蔚森8月買家登記 近四成屬內地客
值得留意是，自撤辣以來，過去半年(即3至8月)啟德新盤的普遍話拼音買家入市個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾九成，涉及金額更突破110億元，較去年同期52.3億元增加1.1倍。其中新世界(017)夥遠東(035)合作的啟德跑道區柏蔚森I，8月份錄得286宗登記中，有110宗的買家屬普通話拼音人士，佔比38%，是該月最多內地客新盤。
受惠今年2月底全面撤辣，普遍話拼音買家入市宗數佔比，已連續6個月達兩成以上，8月錄22.8%，當中一手佔31%，二手則近19%。今年首8個月，全港累計錄得7,575宗普遍話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%及43%，兼同創有紀錄以來同期新高。
今年8月最多普通話拼音買家入市新盤
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新盤
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普通話拼音買家(宗)#
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整體成交(宗)
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佔比
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發展商
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啟德柏蔚森
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110
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286
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38.5%
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新世界及遠展
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屯門黃金海灣
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54
|
336
|
16.1%
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旭日
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西營盤尚逸
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14
|
22
|
63.6%
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大鴻輝
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屯門NOVO LAND
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13
|
70
|
18.6%
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新地
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長沙灣維港滙
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10
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17
|
58.8%
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會德豐及信置等
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佐敦高臨
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10
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11
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90.9%
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資策
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堅尼地城吉喆
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9
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10
|
90.0%
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上商
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啟德澐璟
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8
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8
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100.0%
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華潤及保利
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西營盤藝里坊．1號
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5
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5
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100.0%
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恒地
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火炭星凱．堤岸
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5
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12
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41.7%
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中洲
#普通話拼音買家定義，登記買家英文姓名全寫為普通話拼音
資料來源：中原樓市大數據
料將更多內地資金入市本地物業
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本港進入減息周期，加上上周中央推出多招支持經濟、樓市及股市，包括近期將下調存款準備金率0.5%、向金融市場提供長期流動性約1萬億人民幣，年底前有機會再降準0.25至0.5%；銀行取態亦轉趨積極，多項利好因素下，預計會吸引更多內地資金來港，尤其於物業市場尋寶。