8月未補價居屋成交171宗 近半年低位 出現「價升量跌」現象｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，受惠於房委會年初批出「白居二」准買證，未補價居屋交投量曾一度連月攀升；與此同時，居屋業主有感市況明顯轉好，開始變得惜售，紛紛提高單位叫價，令本來急切上車的居屋客逐漸回歸理性，放慢入市步伐，審慎觀望後市動向。據香港房屋委員會及房屋署網頁最新數據，8月份全港錄171宗居屋第二市場買賣個案（按簽署臨時買賣合約的成交為準），較七月份的254宗按月下跌33%，跌勢持續四月；至於八月份未補價物業成交總值約7.06億元，較七月份的10.47億元同步減少約33%，成交量及總值均為近半年新低水平。

此外，八月份居屋第二市場中仍不乏矚目成交個案，當中以筲箕灣東旭苑一個未補地價低層單位的售價最高，實用面積約650方呎，以718萬元轉手，折合平均實用呎價約11,046元；若以實用呎價計算，則以長沙灣凱樂苑一個高層單位最高，上述單位實用面積約477方呎，「居二」成交價為675萬元，折合平均實用呎價為14,151元。

9 月居二市場交投仍偏靜

按物業價值劃分，八月份5個組別交投量按月錄得跌幅，其中價值200萬元以內及200至300萬元以內組別登記量均按月砍半，分別錄1宗及19宗；至於交投最活躍的則為價值300至400萬元以內的未補價居屋單位，八月份共錄得65宗成交，按月下跌10%。若按屋苑劃分，八月份將軍澳寶盈花園錄4宗成交，按月銳減43%或3宗；而馬鞍山錦豐苑則以9宗買賣成為該月居屋第二市場交投最活躍的屋苑，成交總額涉資約3,529萬元。

陳海潮指出，市場早前屏息觀望美國議息動向，並在九月中旬美聯儲宣布開展減息周期，本港主流銀行亦相應跟隨減息，有助紓緩買家入市壓力，對居屋買家而言是一大喜訊。不過，「綠置居2023」甫於九月中正式開賣，而「居屋2024」亦將於十月份接受申請，料於一手攪珠及銷售結果塵埃落定前，將會凍結居屋第二市場的購買力，故料九月份居屋第二市場交投仍然偏靜，續於150至200宗之間窄幅上落。