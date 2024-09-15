8月舖位租務交投放緩一成 六大核心消費區舖位空置率微升 一區逆市連續8個月錄改善

8月份暑假踏入尾聲，舖位租務交投有所放緩，最新商舖租務成交宗數下跌，但受惠月內多宗大額時裝店租務帶動，整體租務成交金額有所上升。據中原(工商舖)統計，商舖市場共錄得約278宗租賃成交，較7月份跌約11%；而整體商舖空置率按月表現亦錄得輕微升幅。中原(工商舖)認為，舖位租金持續向下調整至吸引水平，相信可吸引國外品牌重新落戶，預料本月租務氣氛會有所改善。

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，8月份錄得278宗的租務成交，較7月份約314宗下跌約11%，按年則大跌約24.04%；成交金額方面錄得約3,271萬元，按月升約6.7%，按年亦跌約22.75%，相信是由於8月份踏入暑假尾聲，不少商戶已完成落戶計劃，核心區大部分優質舖位亦已被消化，故租務交投有所放緩。