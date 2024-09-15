8月舖位租務交投放緩一成 六大核心消費區舖位空置率微升 一區逆市連續8個月錄改善

8月份暑假踏入尾聲，舖位租務交投有所放緩，最新商舖租務成交宗數下跌，但受惠月內多宗大額時裝店租務帶動，整體租務成交金額有所上升。據中原(工商舖)統計，商舖市場共錄得約278宗租賃成交，較7月份跌約11%；而整體商舖空置率按月表現亦錄得輕微升幅。中原(工商舖)認為，舖位租金持續向下調整至吸引水平，相信可吸引國外品牌重新落戶，預料本月租務氣氛會有所改善。
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，8月份錄得278宗的租務成交，較7月份約314宗下跌約11%，按年則大跌約24.04%；成交金額方面錄得約3,271萬元，按月升約6.7%，按年亦跌約22.75%，相信是由於8月份踏入暑假尾聲，不少商戶已完成落戶計劃，核心區大部分優質舖位亦已被消化，故租務交投有所放緩。
何潔釵稱，據中原(工商舖)資料顯示，除尖沙咀區外，8月份六大核心消費區商舖空置率均錄得輕微升幅，中環、銅鑼灣及灣仔區最新空置率均錄得升幅約0.03至0.11個百分點不等，灣仔區空置率仍為各核心區之中最低，最新錄得約4.89%，旺角區則錄得約7.99%，按月微升0.02個百分點，尖沙咀舖位吸納情況理想，空置率持續改善至7.85%，按月進一步下降0.05個百分點，為自去年12月以來連續8個月錄得跌幅。
至於新界區方面，元朗及荃灣區分別錄得約4.36及4.62個百分點，按月分別增加0.17及0.11個百分點，元朗按年升幅高達1.01個百分點，反映元朗區舖位未有改善。
8月份錄得多宗矚目時裝店租務成交
何潔釵指，8月份錄得多宗矚目時裝店租務成交，其中美國服裝品牌A&F搶租核心商場舖位，重新落戶沙田新城市廣場一期以及銅鑼灣希慎廣場，涉及月租共約250萬元；另外中環皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，面積約1.9萬方呎，亦獲海外西班牙快時尚品牌Mango承租，月租約120萬元。另外，國内時裝店亦有攻港趨勢，尖沙咀彌敦道26號地庫及地下連一樓(涉及三層)，面積約1.67萬方呎，新近獲杭州時裝品牌店SETIROM西町村屋進駐，月租料約80萬元。
何潔釵分析，8月份舖租市場尚算活躍，國外多家知名服裝品牌以及罕見的國内品牌皆積極在本港落戶或重返本港市場，反映現今舖租水平已下調至吸引水平，有效地吸引知名品牌重回核心區落戶的信心，亦有助促使更多新興品牌進軍香港市場作試金石，相信有助進一步改善核心區舖位空置率，本月租務氣氛會逐步改善。