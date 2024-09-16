9名理大學生獲頒以心建家獎學金 郭基煇：體現新地與理大在產學研和培育人才緊密合作

新地執行董事郭基煇在致辭時表示，新地郭氏基金與理大一同成立以心建家獎學金，既幫助到優秀的理大學生，亦體現新地與理大在「產學研」和培育人才方面的緊密合作。新地多年來持續聘用理大畢業生，他們協力為新地打造多個地標性項目。集團感謝理大與新地多年合作，冀理大持續為香港及國家培育高端人才。

以心建家獎學金由新地郭氏基金與理大在2022年共同成立，旨在為支持修讀建築、房地產或工程相關學科而有經濟困難的優秀理大學生，並幫助業界培育更多人才；受惠學生最高獲4萬元獎學金。

新鴻基地產(016)郭氏基金X香港理工大學以心建家獎學金計劃」(以心建家獎學金)日前舉行第二屆獎學金的頒獎典禮，共有9名香港理工大學學生獲頒授獎學金。

理大副校長(學生及環球事務)楊立偉教授稱，理大希望透過「創科建築研究計劃」將創新科技，包括智慧建築能源管理系統、綠色建築物料、綠色建造流程等大學科研成果，應用到新地旗下項目，以達致節能、減碳、數字化三大目標，從而協助節能減排，提升效率。自以心建家獎學金計劃成立以來，共19名修讀建築、房地產或工程相關學科而有經濟困難的優秀學生獲得資助。理大亦非常高興能夠與新地持續合作，為香港建築界培育新一代專業人才，推動嶄新綠色科技，幫助香港走向碳中和，締造一個可持續發展將來。同時寄望理大的畢業生日後可以持續推動建築科技不斷發展進步，將理大的科研成果轉化為實際應用，助香港發展成為智慧城市。

新地執行董事陳康祺則與受惠學生分享行業的發展心得，講述新地以心建家的精神，期望同學未來可積極裝備自己。其他出席嘉賓包括理大建設及環境學院副院長黃文聲教授、理大學務長陳炳泉教授等嘉賓出席。

為了讓學生更深入體會本港地標式綜合項目的發展，新地安排獲頒獎學金的學生參觀西沙GO PARK。學生參觀後表示，項目讓他們了解到項目發展並非只是建築樓宇，更包含對整個社區的發展。