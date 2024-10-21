9月商廈租賃成交按年升27% 一區空置率近半年呈跌勢｜商廈市況

減息周期正式踏入，加上中國推出多項重磅措施刺激經濟，造就中港股市大升，為整體經濟釋出正面訊息。據統計，9月份商廈市場錄得約446宗租賃成交，涉及樓面面積約108萬方呎，分別較按年同期大幅上升約27.43%及3%。港九甲廈空置率走勢各異，港島區甲廈持稍見改善，錄得12.41%，按月分別下降0.31個百分點，當中中環及金鐘表現較佳。中原(工商舖)預期，商廈市場頗受經濟環境氣氛影響，近期內地經濟組合拳效應，加上第四季屬租務傳統旺季，相信商廈市場在第四季應有更亮眼的表現。
9月商廈租賃成交按月跌6.5%
中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，中原(工商舖)資料顯示，9月份商廈市場錄得約446宗租賃成交，按月及按年分別微跌約6.5%及上升約27.4%；而涉及租用面積方面則為108萬方呎，較8月份減少約35萬方呎，而與去年同期相比，則多出3.8萬方呎，反映租用樓面吸納情況見改善。月内市場錄得較為矚目的大手租務成交，如内地金融機構遠東宏信逆市擴充，以呎租約70元承租尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場高層01及04至08室，較原有樓面增加1.5倍，為該廈今年最大手租務成交。
港島空置率錄12.41% 九龍錄13.99%
至於甲廈空置率方面，9月份港島區整體錄得12.41%，對比8月份下降0.31個百分點，而與去年同期11.96%相比，則上升0.45個百分點，港島區甲廈空置情況仍處於較高水平，個別核心區則錄有改善跡象，其中金鐘區表現持續見改善，已連續半年呈下跌趨勢，9月份錄得7.21%，按月及按年分別下跌0.51及3.19個百分點，反映更多企業傾向進駐金鐘優質甲廈。另外，銅鑼灣、中上環及灣仔區等空置率按月亦錄得約0.19至0.7個百分點的跌幅。
九龍區方面則呈上升趨勢，整體空置率錄得約13.99%，按月上升0.93個百分點，與去年同期對比則增約1.16個百分點，當中尖沙咀區錄得約8.39%，按月升0.08百分點，按年同期比較則下調0.57個百分點，反映尖沙咀區甲廈租務表現不俗；而東九龍區甲廈空置情況有待改善。觀塘錄得約12.94%，按月及按年分別增約0.74及2.25個百分點，九龍灣情況更為嚴峻，最新空置率錄得約25.61%，按月增3.57個百分點，按年大增5.36個百分點。
陳雁樓稱，減息有利營商環境，加上內地組合拳強力救經濟，可帶動更多經濟活動，商廈空置情況得以持續改善，加上最新一份施政報告出台，其中政府表明會繼續推動「總部經濟」以及吸引企業來港設辦公室擴展業務，以及多項優化措施包括再推還息不還本等以支援中小企升級轉型，帶動更多商廈租賃需求，將對商廈租賃市場有正面幫助。預料商廈租務市場及整體甲廈空置率會在第四季會有顯著改善。