9月商廈租賃成交按年升27% 一區空置率近半年呈跌勢｜商廈市況

減息周期正式踏入，加上中國推出多項重磅措施刺激經濟，造就中港股市大升，為整體經濟釋出正面訊息。據統計，9月份商廈市場錄得約446宗租賃成交，涉及樓面面積約108萬方呎，分別較按年同期大幅上升約27.43%及3%。港九甲廈空置率走勢各異，港島區甲廈持稍見改善，錄得12.41%，按月分別下降0.31個百分點，當中中環及金鐘表現較佳。中原(工商舖)預期，商廈市場頗受經濟環境氣氛影響，近期內地經濟組合拳效應，加上第四季屬租務傳統旺季，相信商廈市場在第四季應有更亮眼的表現。

9月商廈租賃成交按月跌6.5%

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，中原(工商舖)資料顯示，9月份商廈市場錄得約446宗租賃成交，按月及按年分別微跌約6.5%及上升約27.4%；而涉及租用面積方面則為108萬方呎，較8月份減少約35萬方呎，而與去年同期相比，則多出3.8萬方呎，反映租用樓面吸納情況見改善。月内市場錄得較為矚目的大手租務成交，如内地金融機構遠東宏信逆市擴充，以呎租約70元承租尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場高層01及04至08室，較原有樓面增加1.5倍，為該廈今年最大手租務成交。