9月工商舖錄209宗買賣成交 寫字樓舖位跑贏大市｜工商舖市況

中原(工商舖)資料指，9月份錄約209宗工商舖買賣成交，當中以舖位及寫字樓表現跑贏大市，並預測10月份工商舖買賣氣氛轉好，大額成交增多。(資料圖片)

9月份迎來美國聯儲局4年以來首次降息，本港金管局隨即宣佈下調基本利率，各大銀行亦跟隨美國步伐調低最優惠利率，加上内地政府接連推出措施振市，令股票市場高漲，投資氣氛升溫，逾億元大額成交增多。據中原(工商舖)資料顯示，9月份錄得約209宗工商舖買賣成交，當中舖位及寫字樓表現跑贏大市。該行預測，減息周期已啟動，香港息率持續下調，將有利本港企業經營，對資產市場帶來正面影響，相信可加強投資者入市信心，料10月份工商舖買賣氣氛亦會轉好，大額成交亦會增多。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，統計9月份工商舖買賣價量均微跌，共錄得約209宗工商舖買賣成交，較上月跌約9宗，減幅約4%；而成交金額全月共錄約55.6億元，較上月微跌約8.5%，按年對比則增加約25.7%。當中工商舖逾億元大額成交宗數佔9宗，較8月份的5宗為多，增幅約八成。

他指出，9月份寫字樓交投氣氛轉趨熾熱，錄得約34宗買賣成交，按月及按年分別增加約30.7%及約41.6%，月內錄得至少4宗逾億元成交，其中新世界發展以約7.6億元，沽出長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心23樓、25至27樓共53個單位，總樓面面積涉共約57,623方呎，折合平均呎價約1.3萬元，由投資者承接。

上月錄得最少4宗逾億元商廈成交個案，包括新世界發展以約7.6億元，沽出長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心一籃子單位。

舖位買賣價量齊升

此外，舖位買賣亦錄得顯著增長，9月份商舖買賣成交錄得約52宗，按月增約15.5%，買賣金額亦錄約10.07億元，按月增約15.7%，呈現價量齊升的局面。而月內投資者大手購入舖位亦見活躍，包括投資者張實來，以約2億元購入尖沙咀彌敦道86號地下D1、D2、E及F舖，面積約4,500方呎，成交呎價約4.4萬元。

工廈方面，潘志明指，9月份工廈買賣成交錄得約123宗，按月減少約16.3%。然而，由於大額成交增多，帶動9月份成交金額上升至約23.81億元，按月大增近四成，其中原由鄧成波家族持有的觀塘興業街1號駱駝漆中心全幢，以約4.08億元易手，新買家為區内資深投資者伯恩光學楊建文。