9月整體樓宇買賣創逾半年新低 一手成交急跌 近3季低位｜樓市數據

減息前夕樓市觀望氣氛濃厚，即使減息後氣氛有所改善，但交投增長稍慢。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，截至9月25日，本月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)暫錄3,122宗，總值217.59億元，估計全月有3,800宗及265億元，將較8月的4,729宗及343.11億元，分別下跌19.6%及22.8%。登記數字連跌兩個月，8月跌穿5,000宗水平，9月再進一步跌破4,000宗，宗數及金額將為今年2月後近7個月新低。

楊明儀指出，上述數字反映8月期間市場等待9月中美減息，樓市觀望氣氛濃厚，影響整體交投疲弱。隨著近期銀行樓按取態轉趨積極，息口下調，中國推出一系列金融救市措施，港股大幅反彈等利好消息出現，有望刺激成交量增加。以按季統計，今年第3季整體買賣登記暫錄13,113宗及987.39億元，預計整季約錄13,800宗及1,035億元，按季將下跌38.6%及44.7%，數字反映本港經濟環境不明朗，加上撤辣效應消退，樓市成交明顯回落。

一手成交按月急挫逾五成

一手私人住宅方面，截至9月25日，9月份一手暫錄422宗及48.1億元，預計全月約550宗及60億元，將較8月的1,153宗及135.8億元，分別急跌52.3%及55.8%，宗數及金額將為今年2月後近7個月新低。由於8月期間缺乏大型新盤開售，拖累一手登記大減，惟9月底多個新盤積極部署開售，估計一手登記在10月下旬開始回升。按季方面，第3季一手暫錄2,402宗及342.5億元，估計整季約2,530宗及355億元，按季將下跌61.5%及57.5%，宗數料為近3季低位。

9月份登記宗數暫時最高的新盤是鰂魚涌FINNIE，暫錄56宗及3.40億元；其次是屯門NOVO LAND第3B期，暫錄31宗及1.39億元；將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS暫錄29宗及1.74億元。