9月整體登記跌破4千宗 創7個月新低｜樓市數據

9月整體樓市登記量創7個月新低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，9月份整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄3,843宗，總值276.57億元，較8月的4,729宗及343.11億元，分別下跌18.7%及19.4%，登記數字連跌兩個月，8月跌穿5,000宗水平，9月再進一步跌破4,000宗，宗數及金額齊創今年2月後近7個月新低。

她指出，上述數字反映8月期間市場等待9月中美國減息，樓市觀望氣氛濃厚，影響整體交投疲弱。隨著近期銀行樓按取態轉趨積極，息口下調，中國推出一系列金融救市措施，港股連升6日兼突破22,000點，新盤收票反應熱烈等利好消息出現，有望刺激第4季成交量增加。

此外，9月份一手私樓錄516宗及61.6億元，較8月的1,153宗及135.8億元，分別急跌55.2%及54.6%，宗數及金額同創今年2月後近7個月新低。楊明儀指，8月期間缺乏大型新盤開售，拖累一手登記大減，而9月底多個新盤積極部署開售，估計一手登記在10月下旬開始回升。

按季方面，第3季一手錄2,496宗及356.0億元，按季下跌62.0%及57.3%，宗數為2023年第4季後的近3季低位。另外，首9個月一手錄11,911宗及1,480.8億元，較2023年全年10,682宗及1,310.7億元，高出11.5%及13.0%，齊創2021年後3年新高。

至於9月份登記宗數最高的新盤，最多為鰂魚涌FINNIE錄57宗及3.48億元，其次是屯門NOVO LAND第3B期，錄41宗及1.82億元；第三為將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，錄30宗及1.81億元。