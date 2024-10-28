9月甲廈錄負吸納量 整體租金按月跌1.1%｜商廈市況

仲量聯行今日(28日)發表的《香港地產市場觀察》報告指，整體甲級寫字樓市場在9月未有錄得大宗租賃交易，淨吸納量為負57,500方呎。仲量聯行大中華研究部主管龐溟表示，9月底中環空置率升至12.2%，灣仔/銅鑼灣和尖沙咀空置率，亦分別上升至10.3%和9.4%。

然而，港島東和九龍東空置率有所下降，令整體市場空置率維持在13.4%。此外，新建寫字樓持續吸引尋求升級辦公空間的租戶。當中Arrowpoint Investment Partners由靈活辦公空間，搬遷至灣仔太古廣場6座，涉及租用面積約7,600方呎樓面。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如稱，9月整體市場租金按月下跌1.1%，在主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌1.6%和0.7%，灣仔/銅鑼灣及港島東租金，則分別下跌0.4%和0.8%。