9月資助房屋按揭登記量按月升30.1% 錄年內最高記錄｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處的數據， 2025年9月份共錄得2,403宗資助房屋按揭登記（包括居屋及其他資助性房屋），較8月份的1,847宗按月升30.1%，創今年新高。本年度第三季資助房屋按揭表現顯著升溫，該季總登記數達5,416宗，較第二季之3,454宗增幅高達57%，這明顯增長主要受惠於下半年多個新建居屋項目陸續正式入伙，同步進入上會高峰期，從而顯著推升按揭登記數量。

今年資助房屋按揭登記量明顯優於去年，首九個月當中，有三個月的居屋入伙上會登記超過2,000宗，九月更錄得今年新高為2,403宗。總計今年首九個月共有12,980宗資助房屋按揭登記，較去年同期7,501宗大幅增長73%。中銀香港於資助房屋按揭市場持續領先，今年9月份單月按揭市佔率達50.4%，持續穩佔市場第一位置。

中原按揭研究部指出，二手資助房屋巿場方面，根據房委會初步數字，9月份居屋第二市場暫錄得156宗成交，較8月份的247宗，減少58%；首九個月則錄得2,448宗成交，相比2024年同期的3,584宗，下跌31.7%，跌勢與近月市況背馳；其中一項關鍵因素在於，市場部分細價單位的價格水平已與居屋趨近，此價格差距的收窄，促使部分原本考慮居屋的買家轉投私樓市場，從而導致二手居屋的交投量放緩。

首四位銀行市佔率近 96% 多間銀行並列市場第九位

中原按揭研究部資料顯示，2025年9月份本港銀行共錄得2,403宗資助房屋按揭登記，較8月份的1,847宗，按月增加30.1%。9月份首四大銀行市佔率增加1.3個百分點增至98.2%，首六位排名維持不變。排名方面，中銀香港錄得1,210宗資助房屋按揭登記，市佔率按月跌4.5個百分點至50.4%，但仍穩居第一；恒生銀行期內錄得559宗資助房屋按揭登記，市佔率上升2.9個百分點至23.3%，排名第二；滙豐銀行同期有352宗資助房屋按揭登記，市佔率下降4.6個百分點至14.6%，排名第三；東亞銀行期內錄得238宗資助房屋按揭登記，市佔率急升7.5個百分點至9.9%，排名第四。9月市場參與度廣泛，多間銀行並列市場第九位，反映市民在銀行選擇上更趨多元化。

首九個月資助房屋按揭登記量按年急增 73%

中原按揭研究部資料顯示，今年首九個月本港銀行共承辦12,980宗資助房屋按揭登記，較2024年同期的7,501宗，急增73%。其中，中銀香港佔6,615宗登記，按年增84%，市佔率達51%，高踞第一；恒生銀行期內錄得3,156宗登記，按年增109%，市佔率達24.3%，按年升4.1個百分點，並且排名較去年同期上升一級至第二位；滙豐銀行期內錄得2,107宗資助房屋按揭登記，按年增13%，市佔率為16.2%，排名較去年同期下跌一級至第三；東亞銀行有582宗登記，按年增加約3倍，市佔率為4.5%，按年升2.6個百分點，排名維持第四；當中最大增幅為東亞銀行、渣打銀行以及上海商業銀行，分別上升約3倍、5倍及28倍。