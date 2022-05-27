949伙貨尾出籠 新界3盤趁勢搶客

排│隊│開│售 一手全新盤排隊開售，且銷情理想，搶盡市場焦點。多個貨尾新盤亦趁勢接力展開大規模銷售，並以新界區為主，包括中洲置業火炭星凱．堤岸、九龍建業(034)將軍澳海茵莊園及新鴻基地產(016)元朗The YOHO Hub，三盤推售伙數合共達949伙。

星凱．堤岸今日推出426伙，當中327伙以價單發售，折實價由569.6萬元起，折實平均呎價22,700元；另推99伙招標，當中涉逾2,000方呎的複式戶。中洲置業營銷策劃總監楊聰永透露，項目部署下周開放3個全新三房示範單位，實用面積分別為774及945方呎。星凱．堤岸至今累售830伙，套現約83.6億元。發展商昨宣布於項目網站增設首個大型住宅項目所引入的NFT Art Gallery，提供平台予火炭區及其他本地藝術家展示作品。

海茵莊園將於明日開售312伙，包括開放式至兩房連儲物室單位，實用面積由204至428方呎。提供最高3%折扣，折實價504.3萬至982萬元，折實呎價19,572元至24,980元，折實平均呎價22,885元。

港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub日前新加推103伙，涵蓋一房至四房，實用面積326至1,036方呎。維持提供最高12%折扣，折實價736.2萬至2,169.1萬元，折實呎價19,008元至24,115元。項目將於下周二(31日)開售211伙，當中206伙採價單推售，5伙招標發售。

至於由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏銷情理想，柏瓏I及II兩期開售近四周售出近1,350伙，合共套現逾123億元，佔已推出單位1,431伙約95%，暫為今年售出伙數最多新盤。

新地大埔白石角全新盤Silicon Hill第一期昨晚突加推58伙，涵蓋一房至兩房。維持最高17.5%折扣，折實價496.8萬至787.7萬元，折實呎價16,658元至20,254元，折實平均呎價17,335元。新地指，由於單位景觀座向與價單1號所涵蓋之單位不同，屬原價加推。