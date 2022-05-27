949伙貨尾出籠 新界3盤趁勢搶客

排│隊│開│售
一手全新盤排隊開售，且銷情理想，搶盡市場焦點。多個貨尾新盤亦趁勢接力展開大規模銷售，並以新界區為主，包括中洲置業火炭星凱．堤岸、九龍建業(034)將軍澳海茵莊園及新鴻基地產(016)元朗The YOHO Hub，三盤推售伙數合共達949伙。
星凱．堤岸今日推出426伙，當中327伙以價單發售，折實價由569.6萬元起，折實平均呎價22,700元；另推99伙招標，當中涉逾2,000方呎的複式戶。中洲置業營銷策劃總監楊聰永透露，項目部署下周開放3個全新三房示範單位，實用面積分別為774及945方呎。星凱．堤岸至今累售830伙，套現約83.6億元。發展商昨宣布於項目網站增設首個大型住宅項目所引入的NFT Art Gallery，提供平台予火炭區及其他本地藝術家展示作品。
海茵莊園將於明日開售312伙，包括開放式至兩房連儲物室單位，實用面積由204至428方呎。提供最高3%折扣，折實價504.3萬至982萬元，折實呎價19,572元至24,980元，折實平均呎價22,885元。
港鐵元朗站上蓋The YOHO Hub日前新加推103伙，涵蓋一房至四房，實用面積326至1,036方呎。維持提供最高12%折扣，折實價736.2萬至2,169.1萬元，折實呎價19,008元至24,115元。項目將於下周二(31日)開售211伙，當中206伙採價單推售，5伙招標發售。
至於由信和置業(083)、嘉華國際(173)及中國海外(688)合作發展的元朗錦上路站柏瓏銷情理想，柏瓏I及II兩期開售近四周售出近1,350伙，合共套現逾123億元，佔已推出單位1,431伙約95%，暫為今年售出伙數最多新盤。
新地大埔白石角全新盤Silicon Hill第一期昨晚突加推58伙，涵蓋一房至兩房。維持最高17.5%折扣，折實價496.8萬至787.7萬元，折實呎價16,658元至20,254元，折實平均呎價17,335元。新地指，由於單位景觀座向與價單1號所涵蓋之單位不同，屬原價加推。
明翹匯今起開放四房現樓示位
佳明集團(1271)青衣明翹匯已屆現樓，營業及市務總監顏景鳳稱，項目至今累售約720伙，套現逾48億元，平均成交呎價約16,500元，現餘下56伙待售，短期內主力銷售三房、四房套及平台特色戶，實用面積由586至808方呎不等，部分將擬以招標形式發售。另頂層6伙天際複式戶，實用面積由1,829至2,728方呎，現正籌備相關示範單位，料最快第三季招標推售，意向呎價約4萬元，料創青衣區新高。發展商開放2座29樓A室現樓四房示範單位，實用面積808方呎，今日起供預約參觀。她續稱，明翹匯將推出「業主專車接送服務」，循環綫由明翹匯至南昌站，最快7月起提供服務。
映岸最快下周開價 KOKO HILLS三期季內推
九龍區將成為全新盤戰場，由香港小輪(050)與市區重建局合作發展、恒基地產(012)負責銷售的深水埗映岸最快下周上載樓價及開價，恒基物業營業(一)部總經理林達民表示，項目單位實用面積由約261至570方呎，主打一房及兩房，佔全盤逾85%，示範單位籌備工作接近尾聲，定價會參考集團長沙灣映築，該項目平均成交呎價近23,000元。
另外，會德豐地產藍田KOKO HILLS第三期計劃今季推出，總經理(市務)陳惠慈指，項目共有4座，分兩期推售，將先推3A期，涉逾390伙，主打一房及兩房單位。同系啟德MONACO MARINE，總經理(業務拓展)楊偉銘說，將於短期內推出低座單位，涉106伙，售價會參考項目高座單位及其他期數的低座單位售價。