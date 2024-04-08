am專訪｜年銷百億目標本月提早達成 會德豐黃光耀：先求成交建市場信心

樓市撤辣後購買力大爆發，會德豐地產今年頭炮新盤、將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE開賣一個多星期速沽544伙，創撤辣後新盤銷量之冠，帶動集團今年迄今售出825伙，套現逾92.7億元，每年100億元銷售目標有望本月提早達成。新盤之間競爭愈演愈烈，副主席兼常務董事黃光耀稱，發展商上半年仍會先求量，「有成交先俾到市場信心」。宣傳推廣亦成為一大課題，他認為要著重買家體驗，建立口碑去累積客群，令往後新項目推售更事半功倍。
市場統計上月錄得逾4,170宗新盤成交，創下逾20年單月新高。黃光耀接受本報專訪時表示，對此感意料之外，原估計錄約2,000宗，反映撤辣及暫停壓力測試等措施對樓市帶來好大幫助。他說，撤辣前成交以用家為主，客源相對狹窄，但撤辣後買家客源變得多元化，多了投資者及內地客，亦刺激換樓鏈。以SEASONS PLACE為例，境外專才客由以往5%升至20%，投資者、大手客比例亦由以往5%增至20%，更重現買入6伙的「西餅客」。
不過，黃光耀指出，發展商現階段推盤難再計較「賺唔賺」，最重要是「去到貨」，加快資金回籠，同時亦有助降低利息支出，預計上半年新盤會採先求量策略，價錢上維持吸引水平，以能加快去庫存。當成交量夠多，重建市民對樓市信心，樓市有望逐步復甦，料下半年樓價升約5%至7%。
非一般睇樓體驗 做出口碑推廣
在眾新盤中要突圍而出，宣傳推廣亦是重要一環。黃光耀說，每次推盤展銷廳設計包裝成一站式睇樓、拍拖、假日親子好去處。如SEASONS PLACE會所及庭園設計充滿日式感覺，展銷廳中設有居酒屋、露天風呂等設置，讓睇樓客猶如置身日本京都度假(Staycation)。另睇樓日邀請社企參與，客人睇樓都可做善事；節日歡樂派對等，自己親自招待客戶，飲清酒，令睇樓客感覺優越，亦為他們帶來非一般的體驗。
會德豐自2012年起打造「O’South澳南」及日出康城「O’East澳東」兩大品牌，共8個項目涉逾9,100伙。黃光耀指，集團在將軍澳區12年來所建立的質素口碑，令新項目銷售推廣更事半功倍。在SEASONS PLACE銷售中亦見有不少為過往項目的回頭客，可見是十分有效、有說服力的宣傳。