apm上月累積人流按年升10% 料全運會盛事助延續升勢｜商場動態

新鴻基地產(016)旗艦商場apm作為潮人集中地，繼早前有大熱《全民造星FAMILY》記者會、國際網紅「Red Carpet Boy」Andrew Wave到訪捕捉潮人型走紅地毯後，本周末(1日)更有多個哈囉喂主題節目，包羅港式棟篤笑、廣東歌DJ日落派對等，以及今早(2日)的全運會火炬傳遞直播；緊接更有全運會開幕及運動主題活動系列。屆時商場不單全天候直播精彩賽事，更將於開幕式當日、周末等於中庭舉行多場運動示範及工作坊，鼓勵全民運動及為健兒們歡呼喝采。

近月apm舉行多場星級活動，由本地大熱男女團記者會、香港戀綜情侶檔活動，至國際級曼聯球星簽名會、國際網紅快閃互動等，網羅不同客群，令10月累積人流按年增約10%，反映多元活動攻勢有效留客、吸客。為保持人流增長力，apm把握近來的節日及盛事機遇，以特色活動令客人保持新鮮感，於戶外舉行棟篤笑專場、及廣東歌DJ日落派對都是新嘗試，緊接全運會將揭起全城運動熱，商場將以賽事直播及主題活動與市民投入全運會盛事，預期按年人流可以延續10%升勢。