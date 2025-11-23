apm今年聖誕推廣費1300萬 目前出租率97%｜商場動態

踏入聖誕節零售旺季，新鴻基地產(016)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，集團旗下觀塘apm商場今年投放推廣費達1,300萬元，與去年相若，當中50%放在節日消費活動及加強apm only的節目活動。踏入12月，apm每個周末都有活動，希望可以透過apm節日氣氛及優惠並重的推廣策略，有效刺激佳節消費氣氛，預計apm聖誕推廣期人流及生意有雙位數字增長。

馮穎欣指，apm不但以好玩節日裝飾、優惠及活動雙管加碼吸客，更有新增商戶品牌提升吸客力。目前apm出租率維持在97%，商戶組合上則完成階段性升級，包括引入更多Grab & Go選擇，回應新一代快流高效的生活節奏，如年初開業的Mister Donut、早前開幕日賣逾千杯、台灣網紅開設台式茶飲「再睡5分鐘」，以及最新開業的人氣椰子飲品店Yee 3等。另外又同時新增人氣遊戲機中心Namco及24/7健身室，增強體驗式零售，吸引年輕人消費並延長逗留時間。