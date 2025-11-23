apm今年聖誕推廣費1300萬 目前出租率97%｜商場動態

踏入聖誕節零售旺季，新鴻基地產(016)代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，集團旗下觀塘apm商場今年投放推廣費達1,300萬元，與去年相若，當中50%放在節日消費活動及加強apm only的節目活動。踏入12月，apm每個周末都有活動，希望可以透過apm節日氣氛及優惠並重的推廣策略，有效刺激佳節消費氣氛，預計apm聖誕推廣期人流及生意有雙位數字增長。
馮穎欣指，apm不但以好玩節日裝飾、優惠及活動雙管加碼吸客，更有新增商戶品牌提升吸客力。目前apm出租率維持在97%，商戶組合上則完成階段性升級，包括引入更多Grab & Go選擇，回應新一代快流高效的生活節奏，如年初開業的Mister Donut、早前開幕日賣逾千杯、台灣網紅開設台式茶飲「再睡5分鐘」，以及最新開業的人氣椰子飲品店Yee 3等。另外又同時新增人氣遊戲機中心Namco及24/7健身室，增強體驗式零售，吸引年輕人消費並延長逗留時間。
馮穎欣稱，apm向來主張潮玩享樂，開業20年來與世界不同藝術或潮流單位合作，為客人演繹不一樣的購物玩樂空間。踏入20周年的聖誕季，apm與享譽國際的藝術玩具品牌INSTINCTOY攜手合作，創建3,000方呎的「潮玩聖誕研究所」，首次一站式展示藝術玩具(Art Toy)達人大久保博人20年來的大小原創怪獸角色，以20隻經典怪獸雕塑向商場及藝術家的玩味初心致敬。研究所設有「怪獸夢工場」、「Fluffy實驗室」、「奇趣幻象室」、「INSTINCTOY 20周年展區」，及期間限定快閃店，與大小朋友一起潮玩與別不同的聖誕佳節。
另外，apm趁聖誕節推出連環優惠，讓顧客盡享節日消費的樂趣。優惠包羅年度冬日大抽獎，在apm「即賺分」參與商戶以電子貨幣即日消費每滿300元，即可參加活動並獲得一次抽獎機會，隨時贏走MG4 RS4電動房車、OSIM按摩椅、iPhone 17 Pro Max等豐富禮品；12月逢星期六、日及公眾假期，顧客消費滿額更有高達800元餐飲及購物電子優惠券回贈。
除了平安夜感謝祭及節日禮品換領外，由11月25日起凡於apm出示城中盛事、演唱會、體育大賽門票，即可免費換領50元餐飲電子優惠券1張。