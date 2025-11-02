apm十月累積人流按年增10% 料刺激人流按年升10%｜商場動態

新鴻基地產(016)旗艦商場apm作為潮人集中地，繼早前有大熱《全民造星FAMILY》記者會、國際網紅「Red Carpet Boy」Andrew Wave到訪捕捉潮人型走紅地毯後，本周末(1日)更有多個哈囉喂主題節目，包羅港式棟篤笑、廣東歌DJ日落派對等，以及今早(2日)的全運會火炬傳遞直播；緊接更有全運會開幕及運動主題活動系列。屆時商場不單全天候直播精彩賽事，更將於開幕式當日、周末等於中庭舉行多場運動示範及工作坊，鼓勵全民運動及為健兒們歡呼喝采。
近月apm舉行多場星級活動，由本地大熱男女團記者會、香港戀綜情侶檔活動，至國際級曼聯球星簽名會、國際網紅快閃互動等，網羅不同客群，令10月累積人流按年增約10%，反映多元活動攻勢有效留客、吸客。為保持人流增長力，apm把握近來的節日及盛事機遇，以特色活動令客人保持新鮮感，於戶外舉行棟篤笑專場、及廣東歌DJ日落派對都是新嘗試，緊接全運會將揭起全城運動熱，商場將以賽事直播及主題活動與市民投入全運會盛事，預期按年人流可以延續10%升勢。
今早第十五屆全國運動會進行火炬傳遞，apm由早上9時起全程直播，與市民緊貼精彩每一刻，並在中庭設火炬及火盆道具供打卡，讓市民感受燃點火炬的興奮，同場更有apm 打氣模特兒聯同藝術扭汽球互動，為顧客送上火炬汽球，共同祝賀香港首次承辦全運會部分賽事。
全運會將於11月9日開幕，為投入全城運動熱，apm將以315吋室內大屏幕全天候直播賽事，以及於中庭舉行開幕式派對、周末運動工作坊等，主題包括劍擊、藝術體操等近年備受矚目的運動及賽事，並有互動示範及運動員分享等，讓公眾一同參與，沉浸體驗運動的樂趣。
為支持第十五屆全國運動會，新鴻基地產將於各區商場透過大電視直播賽事，包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、元朗廣場、柴灣新翠商場、觀塘三布目及啟德天璽天商場等，當中三布目及天璽天商場將分別以350吋及550吋戶外大電視直播，與市民隨時緊貼精彩賽事，為運動健兒喝采。
由11月7日起6大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場等，將推出運動主題消費獎賞，在運動商戶購物滿額即享額外積分、或享HK$100電子優惠券回贈，鼓勵市民投入運動。鄰近今屆沙灘排球賽事場地維多利亞公園的wwwtc mall則推出《維港盛事賞》，會員憑全運會賽事的門票或購票確認電郵，即可免消費獲贈商場HK$50電子餐飲券，為盛事增添滋味。