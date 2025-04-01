apm投放千萬谷復活節及五一檔期 料人流及生意錄雙位數增長｜商場動態

為迎接復活節及「五一」黃金周消費檔期，新鴻基地產(016)旗下觀塘apm商場推出多項活動及聯乘韓國人氣經典知名角色Mr.Donothing打造春日主題裝置。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，apm於3至5月投放推廣費達1,000萬元，較去年同期增加逾10%，當中消費獎賞佔約四成，預計4月至5月人流及生意額將較去年有雙位數字的升幅，料餐飲、美妝及服飾最為受惠；而商場今日(1日)邀請江嘉敏(Kaman)蒞臨出席推廣活動。

馮穎欣指，商場聯乘Mr.Donothing打造以童年必玩、中庭佔地逾1,500方呎的綠色遊樂場喚醒童心；而於5月1日至5日黃金周期間與Mr.Donothing合作在中庭舉行5天「Mr.Donothing快閃店」，全店產品均是韓國直送。優惠方面，apm將以泊車優惠及消費獎賞，雙管齊下吸客。消費禮遇包括即日至4月底 「春日美食賞」、針對復活節及5.1檔期的消費賞等。適逢春季轉換，商場推出美妝賞，讓客人可以用指定積分及消費滿低至1元換領名牌美妝護膚品。泊車優惠則有憑消費換領20小時任泊證、復活節一連4日，會員憑任何消費即送1小時免費泊車，而每消費200元再送1小時，復活節期間全日最高可泊6小時。