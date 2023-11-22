apm投放1200萬作聖誕檔期推廣 料人流及生意額按年增20%｜商場動態

聖誕黃金消費檔期將至，新鴻基地產(016)旗下觀塘旗艦商場apm積極部署吸客。集團租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，apm於今年聖誕檔期投放約1,200萬元推廣費，按年增加約15%。有見顧客愈來愈著重在商場的玩樂體驗、講究節日氣氛等，apm是次特別夥拍東歐藝術家在中庭設計一座3,000方呎聖誕極光冬日小鎮，整體場景有極地愛斯基摩小鎮氛圍，當中又大玩極地極光視覺效果，身處其中，仰望場內逾10米闊的特大LED弧形屏幕，可以沉浸式環迴欣賞幻影般的極光中；另又加設數碼體感遊戲，腳踏模擬滑雪體感平衡板，透過體感投射可在遊戲中感受在遼闊山脈及冰幻雪景中極地滑雪的速度感。

馮穎欣指，當中近40%的推廣費將用作推出多項節日消費活動，包括年終大抽獎有機會贏MG電動房車、Samsung 55寸4K電視、iPhone 15 pro Max(1TB)、精選人氣家電等。另針對周末高消費額，送優惠券回贈；平安夜感謝日亦繼續舉行。她預料，apm節日氣氛及優惠並重的推廣策略，將有效刺激佳節消費氣氛，聖誕推廣期apm商場人流及生意可按年升20%。