熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-23 20:24:41

apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態

分享：
apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態

馮穎欣(左二)表示，今年新春apm投放推廣費逾900萬元，較去年同期增加約10 %；今日邀請藝人龔嘉欣(右二)出席活動。

農曆新年臨近，是大型商場催谷生意的好時機。新鴻基地產(016)旗下觀塘apm今日公布一系列新春推廣活動及優惠，新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今年新春apm投放推廣費逾900萬元，較去年同期增加約10 %，當中消費優惠獎賞逾三成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇。配合商場特別邀請澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題，帶領一眾潮人走進色彩豐富、融合中西設計元素的百花園，設有不同的打卡熱點，加上年三十晚倒數活動等，冀能進一步刺激人流生意。

apm今日邀請藝人龔嘉欣(Katy)出席活動，馮穎欣預計，新春推廣期間(123日至225日，共34)，人流較去年升20%，生意額較去年升約20%25%，預計珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及養生保健生意將較受惠，有望按年有雙位數字增長。

apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態 apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態 apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態 apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態 apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態 apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態

今年零售市道可穩步上揚

面對港人北上消費潮，馮穎欣指，對apm帶來的影響有限，剛過去的聖誕節是疫情後最旺，銷售表現已恢復到2019年水平，反映市民及旅客願意花在節日特色消費上，而今年過年與聖誕相隔約個半月，將備年消費期拉長，有利商場爭取更多節日消費，apm特設新春年宵市集，一站式將齊集多個賀年精品、應節美食、潮流利是封品牌，提供多款貨品種類，方便年輕人及一家大細潮逛年宵市集、為龍年辦年貨。展望今年零售市道，她認為可穩步上揚。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受