apm投放900萬作新春推廣費 料人流及生意額升兩成｜商場動態

農曆新年臨近，是大型商場催谷生意的好時機。新鴻基地產(016)旗下觀塘apm今日公布一系列新春推廣活動及優惠，新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，今年新春apm投放推廣費逾900萬元，較去年同期增加約10 %，當中消費優惠獎賞逾三成，包括針對旅客推出多重新春消費禮遇。配合商場特別邀請澳洲華裔藝術家Chris Chun攜手打造新春裝飾，以《百花盛放孔雀園》為主題，帶領一眾潮人走進色彩豐富、融合中西設計元素的百花園，設有不同的打卡熱點，加上年三十晚倒數活動等，冀能進一步刺激人流生意。

apm今日邀請藝人龔嘉欣(Katy)出席活動，馮穎欣預計，新春推廣期間(1月23日至2月25日，共34天)，人流較去年升20%，生意額較去年升約20%至25%，預計珠寶金飾、賀年美食禮盒、餐飲及養生保健生意將較受惠，有望按年有雙位數字增長。