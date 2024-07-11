apm斥1000萬作暑期推廣 料營業額按年升一成｜商場動態

2024年巴黎奧運將於本月26日上演，新鴻基地產(016)旗艦商場觀塘apm聯同南非3D專業插畫師Naydine Bosman以豐富色彩、融合幾何圖案設計，配合運動及數碼科技概念，打造富有巴黎特色、面積逾3,000方呎的《潮玩狂熱運動會》大型暑期裝置。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，apm斥資近1,000萬元作今年暑期推廣費，當中佔約四成用作優惠、獎賞活動方面，預計期內生意額及人流分別升10%及15%，當中運動用品生意料最為受惠。藝人湯洛雯(靚湯)及香港游泳運動員麥世霆亦現身《apm潮玩狂熱運動會》活動。

夥拍多區商場直播及播放奧運精華賽事

馮穎欣指，apm會夥拍多區商場直播及播放奧運精華賽事合共逾880個小時，同步推出多重暑期獎賞，為全港市民送上逾萬份驚喜禮遇。此外，為令運動氣氛升溫，期間商場逢周末更會舉行工作坊、表演等，題材包括霹靂舞、啦啦隊及捱夜必備的品味咖啡，冀為顧客帶來更多購物驚喜。

她稱，The Point會員由本月19日至9月1日到apm，以電子消費每滿100元並成功登記積分，即可獲得1個電子印花，6個印花可獲贈40元電子餐飲優惠券、12個印花獲贈100元電子購物優惠券套裝，每人於推廣期內最多可賺取30個印花，換領高達240元餐飲及購物優惠券。