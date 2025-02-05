Bal Residence下調31伙售價最多8.5% 加推20伙周日發售｜觀塘新盤

由麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(5日)更新價單，下調31伙單位售價最多8.5%。項目同時加推5號價單，提供20伙高層單位，折實價554.21萬元起，折實呎價15,959元起，安排於周日(9日)以先到先得方式發售。
麗新發展行政總裁-物業(香港)陳少華指，「Bal Residence」自開售以來反應理想，成功吸引大批自住及投資人士入市，至今已售出102伙，佔整體單位約七成。項目今日更新價單，將31伙單位售價降價1.5%至8.5%，扣除最高折扣18.75%及20.75%後，折實價由454.19萬至766.99萬元，折實呎價由13,165元至17,601元，當中20伙折實呎價低於15,500元。
開放兩房雙套全新現樓示範單位
麗新發展高級副總裁潘銳民表示，加推的5號價單，單位定價由686.7萬至1,056.3萬元，呎價介乎20,138元至22,966元；扣除最高折扣20.75%後，折實價由544.21萬至837.12萬元，呎價介乎15,959元至18,201元，折實平均呎價16,904元。
潘銳民續指，項目今日正式開放全新現樓單位，位於28樓C室，實用面積489方呎，屬同區罕有兩房雙套間隔。單位以電競愛好者作為設計主題，客房配備最先進的遊戲設備和舒適的環境，讓戶主可以獨享在最激動人心的私人遊戲體驗空間中，別具特色。
「Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房。