Bal Residence下調31伙售價最多8.5% 加推20伙周日發售｜觀塘新盤

Bal Residence加推5號價單，提供20伙高層單位，折實價554.21萬元起，折實呎價15,959元起，安排於周日(9日)生效並以先到先得方式發售。

由麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(5日)更新價單，下調31伙單位售價最多8.5%。項目同時加推5號價單，提供20伙高層單位，折實價554.21萬元起，折實呎價15,959元起，安排於周日(9日)以先到先得方式發售。

麗新發展行政總裁-物業(香港)陳少華指，「Bal Residence」自開售以來反應理想，成功吸引大批自住及投資人士入市，至今已售出102伙，佔整體單位約七成。項目今日更新價單，將31伙單位售價降價1.5%至8.5%，扣除最高折扣18.75%及20.75%後，折實價由454.19萬至766.99萬元，折實呎價由13,165元至17,601元，當中20伙折實呎價低於15,500元。