Bal Residence加推35伙 擴大折扣至最高20.75% 折實價431.69萬入場｜觀塘新盤

樓市焦點落在一手，市區新盤出擊吸客。麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」自撒辣後成功吸引大批用家入市，累沽47伙。項目近日已獲批滿意紙，發展商今日(26日)加推3號價單，共35伙，同時加大優惠，早前只提供「120 天現金優惠付款計劃」最高15.75%折扣，最新推出「90天現金優惠付款計劃」及「360天靈活付款計劃」，按單位類別分別享有介乎售價9%至15%折扣，連同其他折扣，買家享有最高折扣增至14.75%至20.75%。今批單位折實售價由431.69萬元起，折實呎價由13,819元起，折實平均呎價14,995元。