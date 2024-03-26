Bal Residence加推35伙 擴大折扣至最高20.75% 折實價431.69萬入場｜觀塘新盤

樓市焦點落在一手，市區新盤出擊吸客。麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」自撒辣後成功吸引大批用家入市，累沽47伙。項目近日已獲批滿意紙，發展商今日(26日)加推3號價單，共35伙，同時加大優惠，早前只提供「120 天現金優惠付款計劃」最高15.75%折扣，最新推出「90天現金優惠付款計劃」及「360天靈活付款計劃」，按單位類別分別享有介乎售價9%至15%折扣，連同其他折扣，買家享有最高折扣增至14.75%至20.75%。今批單位折實售價由431.69萬元起，折實呎價由13,819元起，折實平均呎價14,995元。
3號價單實用面積介乎300至349方呎，扣除所有折扣後，入場單位為3樓C室，實用面積303方呎，一房間隔，折實售價431.69萬元，折實呎價14,247元。當中更首度推出平台特色單位，涉及7伙，平台面積介乎43至275方呎。
發展商指，35伙折實呎價低於15,000元，有26伙折實售價低於500萬元，而個別單位對比舊價單折扣逾30%。以上單位於本周六(30日)以先到先得方式發售。
「Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為今年3月31日。