Bal Residence現樓會所「Club Bal」曝光 設多項特色設施(有相睇)｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」自開放現樓及推出優才折扣後，向隅者眾，短時間內已售出25伙，成東九龍現樓銷售之冠。項目首度開放位於2樓的會所「Club Bal」，面積達5,300方呎，設有健身室、休閒區、燒烤花園、遊樂室、寵物樂園、宴會廳及空中庭院等設施，以「Wellness Living」作為設計主題。

「Club Bal」設有多項特色設施，當中包括於「Bal Gym」引入全港首個住宅項目獨有的智能健身設備Reax Boxe 360，以先進器材配合活動程式，讓住戶鍛鍊身體。另外，宴會廳「Bal Space」內配備特大多功能宴會桌及獨立備餐區，適合不同類型宴會派對。除此之外，更設有Aspara水耕機，將farm-to-table的健康概念帶進會所。會所內更特設「Bal Bar」，設置小型舞台及影音設備，住客可相約三五知己前來小酌一番，大展歌喉，舒緩繁忙生活。