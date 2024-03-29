Bal Residence現樓會所Club Bal開箱 智能健身裝置+兒童樂園+宴會廳 繁華鬧市體驗Wellness Living（有片）｜觀塘新盤

隨著政府「起動九龍東」計劃進行得如火如荼，市區重建局亦加快觀塘市中心重建發展步伐，觀塘區即將迎來「大變身」。不過，目前區內新盤供應屈指可數，而麗新發展（0488）與市建局合作發展的觀塘恒安街項目「Bal Residence」，自開放現樓參觀及推出折扣優惠後，市場反應相當積極。有別於一般單幢式住宅，項目設有面積達5,300方呎的會所「Club Bal」，備有健身室、休閒區、燒烤花園、遊樂室、寵物樂園、宴會廳及空中庭院等設施，務求為住戶打造一個全天候休閒生活空間，平衡工作與休息，於繁華鬧市中仍能體驗Wellness Living。

Bal Residence｜全港首個住宅項目 引入Reax Boxe 360 Club Bal會所中央位置為「BAL Gym健身室」，除跑步機、划艇機、啞鈴等基本健身設備外，Bal Residence更是全港首個住宅項目，引入智能健身設備——Reax Boxe 360。Reax Boxe 360智能直立式沙包由意大利品牌Reaxing打造，配備智能指示燈及感應系統，住戶可以自主選擇及度身設計不同強度的訓練方案，無需在教練的指導下，都可以有效達成鍛煉目標。

Bal Residence｜Children Playground私人Mini Bar 照顧大人小朋友玩樂需要 而Club Bal亦配備各式玩樂空間及設施，可以隨時滿足大人及小朋友的需要。穿過BAL Gym，就可以到達「Sun & Moon空中庭園」，綠油油的草地上擺放了不少兒童遊樂設施，小朋友在空中庭園「放電」期間，大人可以坐在旁邊的沙發上閱讀、閒聊放鬆一下；想與三五知己「模杯底」談心，BAL Bar內設迷你酒吧、小型舞台及影音設備，租用這個「私人酒吧」不但可以自主調配獨有無二的cocktail，更可一展歌喉。

Bal Residence｜Aspara智能水耕機 farm-to-table體驗綠色健康飲食潮流 想與家人或朋友開party或聚會，「BAL Space宴會廳」設有大電視、沙發、煮食爐及焗爐等設備，其中餐桌可「變身」成桌球枱及乒乓球枱，隨時切換作3種不同用途。宴會廳內更備有Aspara智能水耕機，配合煮食爐與焗爐，可以即場farm-to-table，體驗綠色健康飲食潮流。

接連BAL Space宴會廳的「BAL-beque燒烤花園」及「Pets Garden寵物樂園」。