Bal Residence示範單位｜兩款341呎連裝修一房即睇 英式風格夠特別！(多圖)｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」入伙紙已於10月批出，並預計於明年3月批出發展項目滿意紙。發展商將項目26樓全層已開放予公眾參觀，全層7個現樓單位中，其中4個現樓單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。
26樓C室「影音世界」一房示範單位
26 樓C室實用面積341方呎，一房間隔，採日字廳設計，空間寬敞，採用落地玻璃，外接特大露台，單位享開揚山景。玄關入牆鞋櫃配有電制位，可擺放小型家電。整個單位以英式風格作為主調，客飯廳擺放鮮色家具突出主題，配合英式茶具，盡顯品味。此外，單位擺放多樣影音設備，包括懷舊膽機，以及現代音響，足以滿足不同的影音愛好者。
⇊ 26樓C室341呎一房⇊
26樓D室「鐘錶之家」一房示範單位
至於26樓D室，實用面積341方呎，一房間隔。玄關處設有入牆鞋櫃，細心實用。設計師以輕工業風配搭英式風格，大膽地採用深綠色牆身，突顯屋內的家具和擺設，設計別樹一格，更顯型格。單位以鐘錶愛好者作為設計藍本，在睡房放置專用工作台，配合牆身特色掛飾及古董鐘錶擺設，營造出沉浸式的感受和體驗。
⇊ 26樓D室341呎一房⇊
發展商指，項目另有交樓標準的26樓E、F及G室亦同步開放予公眾參觀。
「Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年3月31日。