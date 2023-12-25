Bal Residence示範單位｜兩款341呎連裝修一房即睇 英式風格夠特別！(多圖)｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」入伙紙已於10月批出，並預計於明年3月批出發展項目滿意紙。發展商將項目26樓全層已開放予公眾參觀，全層7個現樓單位中，其中4個現樓單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。

26 樓 C 室「影音世界」一房示範單位

26 樓C室實用面積341方呎，一房間隔，採日字廳設計，空間寬敞，採用落地玻璃，外接特大露台，單位享開揚山景。玄關入牆鞋櫃配有電制位，可擺放小型家電。整個單位以英式風格作為主調，客飯廳擺放鮮色家具突出主題，配合英式茶具，盡顯品味。此外，單位擺放多樣影音設備，包括懷舊膽機，以及現代音響，足以滿足不同的影音愛好者。