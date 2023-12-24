Bal Residence示範單位｜338及345呎連裝修一房有得睇！客飯廳設計有心思(多圖)｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」入伙紙已於10月批出，並預計於明年3月批出發展項目滿意紙。發展商將項目26樓全層已開放予公眾參觀，全層7個現樓單位中，其中4個現樓單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。
26樓A室「影遊列國」一房示範單位
當中26樓A室，實用面積338方呎，一房間隔。單位享開揚景觀，遠眺啟德體育園及啟德遊輪碼頭。
單位採日字廳設計，方便住戶擺放傢俬，空間實用。睡房空間闊落，更附有兩邊窗戶，通風及採光度十足。單位的裝修以日式原木風作為設計藍本，全屋以大地色系為主調，配以不同相機配件擺設及旅行攝影照作裝飾，盡顯旅遊攝影愛好者的家具品味。
⇊Bal Residence示範單位｜26樓A室338呎一房⇊
26樓B室「童趣天地」一房示範單位
至於26樓B室，實用面積345方呎，一房間隔。客飯廳間隔分明，靈活多變。單位露台方正實用，足夠擺放桌椅。睡房坐擁與客飯廳不同的景致，配合落地大玻璃窗，採光充足。單位採用奶茶色作為設計主調，突顯溫馨家庭的感覺。
設計師在客飯廳的牆身花了不少心思，裝上大型攀爬牆和兒童填充板，令小孩在身心上都能得到全面發展。此外，客廳中間以拉趟式屏風分隔出兒童天地，突顯出空間的靈活性與實用性，增加不同空間的私隱度。
⇊ 26樓B室345呎一房⇊
「Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年3月31日。