Bal Residence示範單位｜338及345呎連裝修一房有得睇！客飯廳設計有心思(多圖)｜觀塘新盤

麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」入伙紙已於10月批出，並預計於明年3月批出發展項目滿意紙。發展商將項目26樓全層已開放予公眾參觀，全層7個現樓單位中，其中4個現樓單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。

26 樓 A 室「影遊列國」一房示範單位

當中26樓A室，實用面積338方呎，一房間隔。單位享開揚景觀，遠眺啟德體育園及啟德遊輪碼頭。

單位採日字廳設計，方便住戶擺放傢俬，空間實用。睡房空間闊落，更附有兩邊窗戶，通風及採光度十足。單位的裝修以日式原木風作為設計藍本，全屋以大地色系為主調，配以不同相機配件擺設及旅行攝影照作裝飾，盡顯旅遊攝影愛好者的家具品味。