Bal Residence突下調18伙售價兼加推新價單 周日開賣75伙｜觀塘新盤

再有市區新盤減價！麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(22日)突擊更新及加推新價單，其中更新1號價單，將18伙減價12%至15%，另將贈送的家電禮券優惠的價值金額由6,800元增至8,000元。同時公布全新銷售安排，將於本周日(26日)以先到先得形式發售75伙。扣除最高11.75%折扣後，一房單位折實售價由約474.79萬元起，折實呎價由13,923元起。

以5樓D室為例，實用面積341方呎，一房間隔，價單定價原為632.9萬元，更新後降至538萬元，直減94.9萬元或約15%。扣除最高11.75%折扣後，單位最新折實售價約474.79萬元，呎價約13,923元。