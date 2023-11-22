熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-11-22 21:57:41

Bal Residence突下調18伙售價兼加推新價單 周日開賣75伙｜觀塘新盤

分享：
Bal Residence突下調18伙售價兼加推新價單 周日開賣75伙｜觀塘新盤

Bal Residence突下調18伙售價兼加推新價單 周日開賣75伙｜觀塘新盤

再有市區新盤減價！麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(22)突擊更新及加推新價單，其中更新1號價單，將18伙減價12%15%，另將贈送的家電禮券優惠的價值金額由6,800元增至8,000元。同時公布全新銷售安排，將於本周日(26)以先到先得形式發售75伙。扣除最高11.75%折扣後，一房單位折實售價由約474.79萬元起，折實呎價由13,923元起。

5D室為例，實用面積341方呎，一房間隔，價單定價原為632.9萬元，更新後降至538萬元，直減94.9萬元或約15%。扣除最高11.75%折扣後，單位最新折實售價約474.79萬元，呎價約13,923元。

Ad Block
Bal Residence突下調18伙售價兼加推新價單 周日開賣75伙｜觀塘新盤

「Bal Residence」今日(22日)突擊更新及加推新價單。(資料圖片)

2號價單首推489呎高層兩房

此外，項目新加推2號價單，涉及27伙，包括首次推售實用面積489方呎的高層兩房單位，兩房兩套間隔，單位景觀開揚，盡享山景。

新加推單位實用面積介乎338489方呎，價單定價由549.9萬至1,046.2萬元，呎價介乎16,000元至21,596元，扣除最高11.75%折扣，單位折實售價由約485.29萬至約923.27萬元，折實呎價介乎14,120元至19,058元，折實平均呎價約16,943元。最低售價單位為7A室，實用面積338方呎，一房間隔，折實售價約485.29萬元，呎價約14,358元。

開放現樓供參觀 料明年3月獲批滿意紙

發展商表示，最新兩張價單合共10伙的折實售價低於500萬元，對比九龍區一手二手市場，均屬超筍價格。「Bal Residence」已於10月獲批入伙紙，26樓現樓單位已開放予公眾參觀，其中4個單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。為方便各準買家參觀現樓單位，發展商特設專車接送往返鱷魚恤中心及「Bal Residence」現樓。新價單將於周日(26)生效，而項目滿意紙預計於明年3月批出。

Ad Block

Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年3月31日。

即睇觀塘新盤Bal Residence最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受