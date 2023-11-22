Bal Residence突下調18伙售價兼加推新價單 周日開賣75伙｜觀塘新盤

再有市區新盤減價！麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(22日)突擊更新及加推新價單，其中更新1號價單，將18伙減價12%至15%，另將贈送的家電禮券優惠的價值金額由6,800元增至8,000元。同時公布全新銷售安排，將於本周日(26日)以先到先得形式發售75伙。扣除最高11.75%折扣後，一房單位折實售價由約474.79萬元起，折實呎價由13,923元起。
以5樓D室為例，實用面積341方呎，一房間隔，價單定價原為632.9萬元，更新後降至538萬元，直減94.9萬元或約15%。扣除最高11.75%折扣後，單位最新折實售價約474.79萬元，呎價約13,923元。
2號價單首推489呎高層兩房
此外，項目新加推2號價單，涉及27伙，包括首次推售實用面積489方呎的高層兩房單位，兩房兩套間隔，單位景觀開揚，盡享山景。
新加推單位實用面積介乎338至489方呎，價單定價由549.9萬至1,046.2萬元，呎價介乎16,000元至21,596元，扣除最高11.75%折扣，單位折實售價由約485.29萬至約923.27萬元，折實呎價介乎14,120元至19,058元，折實平均呎價約16,943元。最低售價單位為7樓A室，實用面積338方呎，一房間隔，折實售價約485.29萬元，呎價約14,358元。
開放現樓供參觀 料明年3月獲批滿意紙
發展商表示，最新兩張價單合共10伙的折實售價低於500萬元，對比九龍區一手二手市場，均屬超筍價格。「Bal Residence」已於10月獲批入伙紙，26樓現樓單位已開放予公眾參觀，其中4個單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。為方便各準買家參觀現樓單位，發展商特設專車接送往返鱷魚恤中心及「Bal Residence」現樓。新價單將於周日(26日)生效，而項目滿意紙預計於明年3月批出。
「Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為明年3月31日。