Bal Residence突更新價單 20伙再減價10% 下周一生效｜觀塘新盤

麗新發展（488）與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」由開放現樓及推出優才優惠後反應理想，吸引不少專才入市，短時間內已沽出24伙。為回應市場需求，項目更新1號價單，當中22伙折實呎價低於15,500元，將於下周一(5日)生效，同日以先到先得方式發售，一房單位折實售價由490.34萬元起，折實呎價由14,050元起。
據新價單顯示，更新20個單位及維持優才優惠，全數單位均屬第二度下調定價，涉及15樓A至F室，以及21及22樓全層單位，均為第二次減價，幅度約10%至11%。扣除最高共15.75%折扣後，折實售價由518.4萬至600.79萬元，折實呎價介乎15,202元至17,578元。
發展商指，隨著息口走勢明朗化，憧憬《財政預算案》樓市「撤辣」，加上大量專才持續流入等利好消息，樓市氣氛持續向好。把握時機以超筍價買入供應向來罕有的觀塘核心地段，升值潛力自然看高一線，無論投資自用都能享有極佳回報；加上項目滿意紙預計於3月批出，快將入伙盡享優勢，相信能吸引大量用家及投資者。項目25及26樓現樓單位及會所現已開放予公眾參觀，其中4個單位配合裝修主題擺放各式傢俬，讓準買家可於現場親身感受單位的實用及靈活性。
「Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為今年3月31日。