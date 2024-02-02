Bal Residence突更新價單 20伙再減價10% 下周一生效｜觀塘新盤

麗新發展（488）與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」由開放現樓及推出優才優惠後反應理想，吸引不少專才入市，短時間內已沽出24伙。為回應市場需求，項目更新1號價單，當中22伙折實呎價低於15,500元，將於下周一(5日)生效，同日以先到先得方式發售，一房單位折實售價由490.34萬元起，折實呎價由14,050元起。

據新價單顯示，更新20個單位及維持優才優惠，全數單位均屬第二度下調定價，涉及15樓A至F室，以及21及22樓全層單位，均為第二次減價，幅度約10%至11%。扣除最高共15.75%折扣後，折實售價由518.4萬至600.79萬元，折實呎價介乎15,202元至17,578元。