Bal Residence連天台三房招標推售 參考呎價近2萬(有片)｜觀塘新盤

「Bal Residence」今日首度開放頂層29樓C室連天台特色戶予公眾參觀，單位正以招標形式推售，招標截止日期至7月31日。(林俊源攝)

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，該單位內置樓梯前往天台，屬區內罕見，料受買家歡迎，招標參考呎價接近2萬元。他指，項目共設2伙連天台特色戶，另一伙天台面積更大達654方呎，考慮根據市況推售，希望短期登場。

由麗新發展(488)與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」今日(12日)首度開放頂層29樓C室連天台特色戶予公眾參觀，單位實用面積793方呎，連天台面積464方呎，屬三房兩套連儲物室間隔，外望飛鵝山及獅子山山景。單位現以招標形式推售，招標截止日期至本月31日。

第四季推售元朗單幢盤

麗新地產代理助理副總裁黃綺雯表示，受惠撤辣後大市氣氛轉趨活躍，全盤累計售出近半單位達76伙，剩餘單位以一房为主。項目買家主要為用家，已屆現樓亦有不少投資者入市，單位租金回報達4厘，呎租約40元。

推盤部署方面，潘銳民表示，今年第四季擬推出元朗大旗嶺單幢盤，涉及110伙，均屬一房及兩房間隔，將以「即賣即住」方式推出。

談及後市，潘銳民稱，今年下半年市況同現在不會有太大分別，美國大選結果將影響全球經濟環境以及決定利息走向，從而影響香港樓市方向，後市仍有挑戰性。