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地產
2024-01-04 16:45:48

Bal Residence10伙一房戶再減10% 均較首張價單平逾「1球」｜觀塘新盤

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Bal Residence10伙一房戶再減10% 均較首張價單平逾「1球」｜觀塘新盤

Bal Residence10伙一房戶再減10% 均較首張價單平逾「1球」｜觀塘新盤

市區新盤減價唔停。麗新發展488）與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence繼上月中增設折扣優惠變相減價，於昨日（3日）再改價單，將10伙一房戶售價一齊下調約10%，此次調整已是該批單位第二次減價，減幅累達約15.4%18%，適用「120天優才現金優惠付款計劃」，享最高折扣率13.75%。

今批減價單位各有5伙位於6樓及9樓，實用面積介乎338345方呎，減價約10%後，價單定價介乎567.9萬至597.6萬元，呎價介乎16,46117,494元，較首張價單定價減少約103.3萬至131.9萬元。扣除最高13.75%折扣後，折實售價由489.8萬至515.4萬元，折實呎價介乎14,19815,089元。

有單位近一年變相減價約兩成

9A室為例，實用面積為338方呎，一房間隔，價單定價最初為721.9萬元，以當時最高折扣11.75%計，折實售價約為637萬元；售價兩次累減18%591.3萬元，扣除最高折扣13.75%後，折實售價約為510萬元，較最初放售價平約127萬元或19.9%，折實呎價約15,089元。

Bal Residence」屬單幢式物業，提供156伙，單位實用面積介乎300至793方呎，戶型涵蓋一房至三房，預計關鍵日期為今年3月31日。

即睇觀塘新盤Bal Residence最新資訊 (House730)

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