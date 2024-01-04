Bal Residence10伙一房戶再減10% 均較首張價單平逾「1球」｜觀塘新盤

市區新盤減價唔停。麗新發展（488）與市區重建局合作發展的觀塘「Bal Residence」繼上月中增設折扣優惠變相減價後，於昨日（3日）再改價單，將10伙一房戶售價一齊下調約10%，此次調整已是該批單位第二次減價，減幅累達約15.4%至18%，適用「120天優才現金優惠付款計劃」，享最高折扣率13.75%。

今批減價單位各有5伙位於6樓及9樓，實用面積介乎338至345方呎，減價約10%後，價單定價介乎567.9萬至597.6萬元，呎價介乎16,461至17,494元，較首張價單定價減少約103.3萬至131.9萬元。扣除最高13.75%折扣後，折實售價由489.8萬至515.4萬元，折實呎價介乎14,198至15,089元。