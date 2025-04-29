BEACON PEAK五一起開放會所 擬申請穿梭巴士來回九龍塘｜九龍豪宅

世茂集團(813)在港首個獨資發展的九龍延坪道9號豪宅盤「BEACON PEAK」已屆現樓，今日(29日)首度開放會所「CLUB BEACON」予傳媒參觀。傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩表示，會所將於周四(5月1日)起正式對外開放，並透露計劃短期內申請穿梭巴士由屋苑往來九龍塘又一城。

汪子恩稱，「BEACON PEAK」早前開放現樓示範單位予VIP預約參觀以來，已率先沽出3伙，成交金額逾9,366萬元，有關單位經已交付，買家對項目的交樓質素均感滿意。他續稱，項目每方呎管理費為5.8元，集團將視乎市場狀況，考慮加推單位招標發售。