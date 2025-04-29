BEACON PEAK五一起開放會所 擬申請穿梭巴士來回九龍塘｜九龍豪宅

世茂集團(813)在港首個獨資發展的九龍延坪道9號豪宅盤「BEACON PEAK」已屆現樓，今日(29日)首度開放會所「CLUB BEACON」予傳媒參觀。傲成有限公司銷售及市場策劃總監汪子恩表示，會所將於周四(5月1日)起正式對外開放，並透露計劃短期內申請穿梭巴士由屋苑往來九龍塘又一城。
汪子恩稱，「BEACON PEAK」早前開放現樓示範單位予VIP預約參觀以來，已率先沽出3伙，成交金額逾9,366萬元，有關單位經已交付，買家對項目的交樓質素均感滿意。他續稱，項目每方呎管理費為5.8元，集團將視乎市場狀況，考慮加推單位招標發售。
至於發展商已委聘第一太平戴維斯負責項目的物業管理，同時亦與第一太平戴維斯工程顧問合作，為整個項目所有單位提供驗樓服務，以保證交樓質素。此外，因項目單位已正式交付，短期內將有買家入住，提供穿梭巴士服務的承辦商將於短期內向運輸署申請設立穿梭巴士服務，由屋苑往來九龍塘又一城。
第一太平戴維斯物業管理資深董事張樹仁指，項目穿梭巴士服務將會收費，預計一程車資在10元內。
「CLUB BEACON」面積逾2.5萬呎
發展商為配合項目現樓推售，最新開放尊貴住客會所「CLUB BEACON」，面積逾25,000方呎，提供多項室內外動靜設施。「CLUB BEACON」由著名室內設計公司Richards Basmajian打造，以雲為創作靈感，尊設多元化室內外設施，包括有長約22米室內恒溫泳池、按摩池、室內運動場、24小時健身室、桌球室、瑜伽室，以至兒童遊樂室等，另設有品酒區及宴會廳。項目的尊貴會所大堂入口樓高約9米，盡顯典雅風範。園林方面，團隊以項目依山而建的地理優勢，打造出別具特色的綠化庭園，設計師更以《桃花園記》為靈感，以山林石池、中式建築精髓融於畢架山中。
「BEACON PEAK」分兩期發展，第1期由第1、2、3、5、6及7座組成，標準分層單位面積由約700至2,000方呎，戶型涵蓋兩房至四房，大部分單位面積逾1,000方呎，當中主打四房雙套間隔，另設連天台複式特色單位，面積約3,000方呎。第2期以別墅單位為主，稍後以現樓形式推售。