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地產
2025-01-07 18:26:59

BEACON PEAK樓書曝光！六成單位面積逾1000呎 部分設私人升降機大堂｜九龍豪宅

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BEACON PEAK樓書曝光！六成單位面積逾1000呎 部分設私人升降機大堂｜九龍豪宅

BEACON PEAK樓書曝光！六成單位面積逾1000呎 部分設私人升降機大堂｜九龍豪宅

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世茂集團(813)在港首個獨資發展的九龍延坪道9號豪宅盤「BEACON PEAK」第1期今日(7)正式上載售樓說明書，提供332伙，實用面積由7123,165方呎，戶型涵蓋兩房至四房間隔，項目部署月內現樓招標推售。

BEACON PEAK」共設6座分層住宅大樓，包括第1座至第3座，以及第5座至第7座。當中第1座及第7座標準單位樓層每層設2伙，配備1部公共升降機；第2座、第3座及6座標準單位樓層每層設4伙，以及2部公共升降機；第5標準單位樓層每層設6伙，以及3部公共升降機；部分三房套及四房套單位附設私人升降機大堂。

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設7伙連天台複式大宅

單位分布來看，標準分層單位面積由7122,020方呎，戶型涵蓋兩房至四房，六成單位面積逾1,000方呎。項目標準三房共涉163伙，佔全盤最多近五成，實用面積由7481,769方呎；其次四房佔全盤近四成，提供130伙，實用面積1,4622,020方呎。

項目兩房則提供32伙佔約9.6%，實用面積712728方呎；另設7伙連天台複式特色單位，實用面積由2,4933,165方呎。全盤面積最細單位為第6D室，實用面積712方呎，兩房一套間隔；至於面積最大單位為第123樓及25樓B室頂層複式大宅，四房四套間隔，實用面積3,165方呎，連229方呎平台及878方呎天台。

BEACON PEAK」停車位位於13樓及P樓，共提供97個住宅停車位。「BEACON PEAK」共分兩期發展，第2期以別墅單位為主，稍後以現樓形式推售。

即睇九龍豪宅BEACON PEAK最新資訊 (House730)

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