BEACON PEAK樓書曝光！六成單位面積逾1000呎 部分設私人升降機大堂｜九龍豪宅

世茂集團(813)在港首個獨資發展的九龍延坪道9號豪宅盤「BEACON PEAK」第1期今日(7日)正式上載售樓說明書，提供332伙，實用面積由712至3,165方呎，戶型涵蓋兩房至四房間隔，項目部署月內現樓招標推售。

「BEACON PEAK」共設6座分層住宅大樓，包括第1座至第3座，以及第5座至第7座。當中第1座及第7座標準單位樓層每層設2伙，配備1部公共升降機；第2座、第3座及6座標準單位樓層每層設4伙，以及2部公共升降機；第5座標準單位樓層每層設6伙，以及3部公共升降機；部分三房套及四房套單位附設私人升降機大堂。