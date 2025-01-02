BEACON PEAK示範單位｜現樓連裝修四房 客飯廳達470呎 設私家升降機大堂(多圖有片)｜九龍新盤

世茂集團(813)旗下九龍半山延坪道9號豪宅項目「BEACON PEAK」分兩期發展，第1期由第1、2、3、5、6及7座組成，標準分層單位面積由約700至2,000方呎，戶型涵蓋兩房至四房，大部分單位面積逾1,000方呎，當中主打四房雙套間隔，另設連天台複式特色單位，面積約3,000方呎。第2期以別墅單位為主，稍後以現樓形式推售。

發展商設有一個現樓連裝修示範單位，為第2座19樓A室，實用面積1,711方呎，四房兩套間隔，另加工作間連洗手間。單位層與層之間高度為3.15米，空間感十足。設有私家升降機大堂，私隱度十足之餘，發展商更為單位配備特色設計的鞋櫃，亦有特別的設計給業主擺放大型的收納用品，令業主可以用盡每一個儲物空間。