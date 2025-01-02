BEACON PEAK示範單位｜現樓連裝修四房 客飯廳達470呎 設私家升降機大堂(多圖有片)｜九龍新盤

世茂集團(813)旗下九龍半山延坪道9號豪宅項目「BEACON PEAK」分兩期發展，第1期由第1、2、3、5、6及7座組成，標準分層單位面積由約700至2,000方呎，戶型涵蓋兩房至四房，大部分單位面積逾1,000方呎，當中主打四房雙套間隔，另設連天台複式特色單位，面積約3,000方呎。第2期以別墅單位為主，稍後以現樓形式推售。
發展商設有一個現樓連裝修示範單位，為第2座19樓A室，實用面積1,711方呎，四房兩套間隔，另加工作間連洗手間。單位層與層之間高度為3.15米，空間感十足。設有私家升降機大堂，私隱度十足之餘，發展商更為單位配備特色設計的鞋櫃，亦有特別的設計給業主擺放大型的收納用品，令業主可以用盡每一個儲物空間。
客飯廳面積約470方呎，客廳闊度接近20呎，擺放大型傢俬後仍有足夠的活動空間；另設同區罕有闊度約19呎，面積98方呎的特大露台連接客廳，外望開揚翠綠山景，遠眺昂船洲一帶海景。
飯廳旁設有備餐區，擺放6人餐桌，廚房及備餐區均採用德國高級品牌POGGENPOHL廚櫃，設備包括美國頂級品牌SUB-ZERO酒櫃及酒店規格的抽屜式雪櫃及雙門雪櫃，一系列德國高級品牌MIELE包括煮食爐，雙頭電磁爐，抽油煙機，蒸焗爐，焗爐、真空處理櫃、洗碗碟機，咖啡機等等。廚房內廚具一應俱全，配置GAGGENAU的洗衣乾衣機，令住戶有更舒適的環境煮食。
世茂九龍延坪道豪宅命名BEACON PEAK 部署月內現樓形式招標開售｜新盤登場
⇊BEACON PEAK示範單位｜第2座19樓A室⇊
主人套房與客廳同向
另外三間房間均方正實用，與主人套房及客廳同一方向及景觀，主人套房連主人浴室面積，衣帽間及工作平台約320方呎，配以落地玻璃窗增加室內空間感及採光度。房間空間寬裕，溫馨舒適。
三間浴室均採用德國品牌DURAVIT洗手盆及坐廁，DORNBRACHT水龍頭及花灑套裝，所有套房浴室更設有KALDEWEI浴缸。主人浴室特設抽濕機，其他浴室內亦設有浴室寶，時刻保持室內空間乾爽舒適。