Belgravia Place下周二發售73伙 68伙折實均呎16712元加幅少於4%｜長沙灣新盤

撤辣後首個市區推售新盤銷情熾熱，恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周四(7日)次輪銷售208伙即日售出逾九成單位，集團今日(8日)乘勢上載2份銷售安排，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目落實於下周二(12日)以價單形式推售68伙分層標準單位，折實平均呎價約16,712元，相比之前第3號價單的同類型分層單位加幅少於4%；另下周二同日以招標形式推售5伙連平台特色戶。
以價單推售的68伙屬周四加推的第4號價單單位，該價單定價由391萬至2,018.6萬元，呎價介乎17,867元至26,967元；扣除最高10%折扣，折實價351.9萬至1,816.74萬元，折實呎價16,080元至24,270元。入場單位為1B座29樓10室，實用面積198方呎，開放式間隔，折實呎價17,773元。
項目累沽333伙套現逾17.6億
林達民續指，「Belgravia Place」第1期單位的内部間隔以靈活可變為主要考量，空間則以多用途構思，露台設備亦屬多功能設計。以第1B座11樓11室為例，實用面積為265方呎，屬一房間隔，極受單身貴族及小情侶歡迎。單位間隔貫徹實用的主要概念，開則方正，層與層之間高度約3.5米，空間感倍增，更特設天花儲物位置，以增加收納空間，貼心照顧住戶所需。
據悉，「Belgravia Place」截止目前累沽333伙，套現逾17.6億元。項目分兩期發展，當中第1期提供714伙，由相連的1A及1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎，項目預計關鍵日期為2025年7月31日。