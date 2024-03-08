Belgravia Place下周二發售73伙 68伙折實均呎16712元加幅少於4%｜長沙灣新盤

撤辣後首個市區推售新盤銷情熾熱，恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周四(7日)次輪銷售208伙即日售出逾九成單位，集團今日(8日)乘勢上載2份銷售安排，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目落實於下周二(12日)以價單形式推售68伙分層標準單位，折實平均呎價約16,712元，相比之前第3號價單的同類型分層單位加幅少於4%；另下周二同日以招標形式推售5伙連平台特色戶。

以價單推售的68伙屬周四加推的第4號價單單位，該價單定價由391萬至2,018.6萬元，呎價介乎17,867元至26,967元；扣除最高10%折扣，折實價351.9萬至1,816.74萬元，折實呎價16,080元至24,270元。入場單位為1B座29樓10室，實用面積198方呎，開放式間隔，折實呎價17,773元。