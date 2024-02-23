Belgravia Place提供714伙 面積177至756呎 一房及兩房合佔九成｜新盤樓書

恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」分兩期發展，合共提供1,000伙。發展商率先推出第1期應市，涉及714伙，周五(23日)正式上載售樓説明書，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177至756方呎。
據樓書顯示，第1期由相連的1A及1B座住宅大樓構成，第1A座標準樓層每層設17伙，至於第1B座標準樓層每層設13伙，均設3部升降機。
設3伙連天台特色戶
戶型分布方面，主打一房及兩房，合共佔約九成，一房提供430伙，實用面積由226至270方呎；兩房設有211伙，當中包括連衣帽間間隔，實用面積由294至374方呎。開放式涉24伙，實用面積由177至199方呎；以及46伙三房，實用面積由386至457方呎。另3伙頂層特色戶，分布於兩座的29樓，實用面積介乎624至756方呎，各連227至630方呎天台。
全盤面積最細單位為第1B座2樓16室，開放式間隔，實用面積177方呎，連55方呎平台；面積最大單位為1B座29樓7室，四房間隔，實用面積756方呎，連160方呎平台及630方呎天台，平台外設有樓梯通往私人天台。
「Belgravia Place」不設有停車位，自設會所共兩層，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施；項目預計關鍵日期為2025年7月31日。