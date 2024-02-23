Belgravia Place提供714伙 面積177至756呎 一房及兩房合佔九成｜新盤樓書

設 3 伙連天台特色戶

戶型分布方面，主打一房及兩房，合共佔約九成，一房提供430伙，實用面積由226至270方呎；兩房設有211伙，當中包括連衣帽間間隔，實用面積由294至374方呎。開放式涉24伙，實用面積由177至199方呎；以及46伙三房，實用面積由386至457方呎。另3伙頂層特色戶，分布於兩座的29樓，實用面積介乎624至756方呎，各連227至630方呎天台。