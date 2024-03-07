Belgravia Place次輪開售｜中原：出席買家不乏內地客 料今日「一Q清枱」

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期上周日(3日)首批138伙秒速售罄後，今日(7日)展開次輪銷售208伙。項目今輪截收超過7,300票，超額認購約34倍。該盤大約下午3時開始發售，現場所見有不少準買家到場排隊報到，至下午約5時進行抽籤。

次輪銷售分為A1組、A組、B1組及B組時段，A1組及A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B1組及B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自撤辣後一手熱賣，承接首輪開售沽清，料今日將「一Q清枱」。他指，項目位處市區，享交通便捷，買家當中用家佔約八成，長線投資者看準項目可享約3厘半租金回報，投資者佔約兩成。今日出席買家亦不乏內地客，主要是來港多年的港漂，對香港環境熟悉，趁減辣將資金投向香港樓市。