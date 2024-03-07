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地產
2024-03-07 17:41:26

Belgravia Place次輪開售｜中原：出席買家不乏內地客 料今日「一Q清枱」

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Belgravia Place次輪開售｜中原：出席買家不乏內地客 料今日「一Q清枱」

「Belgravia Place」第1期次輪截收超過7,300票，超額認購約34倍。

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期上周日(3)首批138伙秒速售罄後，今日(7)展開次輪銷售208伙。項目今輪截收超過7,300票，超額認購約34倍。該盤大約下午3時開始發售，現場所見有不少準買家到場排隊報到，至下午約5時進行抽籤。

次輪銷售分為A1組、A組、B1組及B組時段，A1組及A組為大手客時段，買家必須選購最少1個實用面積為400方呎或以上單位、或最少2個但不多於4個單位；B1組及B組買家須選購最少1個但不多於2個單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自撤辣後一手熱賣，承接首輪開售沽清，料今日將「一Q清枱」。他指，項目位處市區，享交通便捷，買家當中用家佔約八成，長線投資者看準項目可享約3厘半租金回報，投資者佔約兩成。今日出席買家亦不乏內地客，主要是來港多年的港漂，對香港環境熟悉，趁減辣將資金投向香港樓市。

陳永傑指，自撤辣後，物業市場所有限制解除，新盤市場可謂百花齊放，由中小型至豪宅均錄不俗銷情，雖然大手客入市情況重臨，但大部分是將過往累積財富重新投入樓市，炒賣意欲不高。3月份首6天一手成交錄得約870宗，故調升本月一手成交宗數預測至3,000宗，創20169月後、7年半新高。

陳永傑認為，雖然成交量現「小陽春」，但市場囤積逾2萬伙貨尾仍有待消化；亦預計今年落成量亦創新高，料今年樓價只錄輕微升幅，維持上半年升5%的預測。

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Belgravia Place」分兩期發展，合共提供約1,000伙；當中第1期涉714伙，由相連的1A1B座住宅大樓構成，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由177756方呎；項目預計關鍵日期為2025731日。

即睇長沙灣Belgravia Place第1期最新資訊 (House730)

Belgravia Place次輪開售｜中原：出席買家不乏內地客 料今日「一Q清枱」

陳永傑表示，自撤辣後一手熱賣，承接首輪開售沽清，料今日「Belgravia Place」次輪銷售將「一Q清枱」。

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