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地產
2024-02-26 08:15:00

Belgravia Place示範單位｜一房、兩房及三房全面睇！一設計提升單位收納空間(多圖有片)｜長沙灣新盤

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Belgravia Place示範單位｜一房、兩房及三房全面睇！一設計提升單位收納空間(多圖有片)｜長沙灣新盤

Belgravia Place示範單位｜一房、兩房及三房全面睇！一設計提升單位收納空間(多圖有片)｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」成為龍年頭炮新盤，項目分為兩期發展，共提供約1,000伙。項目率先推出第1期應市，由兩座住宅大樓組成，項涉及714伙，戶型涵蓋開放式至三房一套，亦設有3伙頂層特色單位；當中主打為一房及兩房，共641伙，佔所有單位約九成。

為配合第1期的銷售部署，發展商設有3個無改動示範單位，分別為一房、兩房及三房間隔。項目第1期所有單位的室內設計均由著名設計師Lilian Wu匠心打造，特別透過別具個性的色彩，為空間營造活潑氣氛。1A座以洋溢青春與懷舊的感覺為主題；1B座則採用鮮艷大膽的色彩，突出其動態美感，兩款設計均能為住戶帶來回味無窮的沉浸式視覺體驗。

1A2310 一房示範單位

1A2310室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積264方呎，層與層之間高度約3.5米，單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬。睡房以半透明花紋飾面大趟門設計，打開趟門時房間融入大廳，空間感倍增。

Belgravia Place示範單位｜1A2310

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1B232 兩房示範單位

1B232室為藍本搭建的兩房無改動單位，實用面積346方呎，層與層之間高度約3.5米。單位客飯廳闊達2.6米，寸寸實用。玄關位置更特設嵌入式鞋櫃及置物架，增加收納空間之餘，更貼心照顧住戶所需。露台以趟摺門設計，讓倘大的客飯廳空間範圍延伸至戶外，令環境變得更開揚。

Belgravia Place示範單位｜1B232室⇊

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1A233 三房示範單位

1A233室為藍本搭建的三房無改動示範單位，實用面積425方呎，層與層之間高度約3.5米。玄關位設有嵌入式鞋櫃及置物櫃，客飯廳、睡房123皆屬同一座向，景觀開揚，可遠眺獅子山山景。長方型客飯廳連接38方呎的「三合一」露台，讓客飯廳的生活空間延展長約6.8米。露台以趟摺門設計，用盡每吋空間，更可廣納自然光線。

Belgravia Place示範單位｜1A233室⇊

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一房以上單位廚房均設有伸縮工作枱

發展商表示，全部單位皆有天花儲物位置，以增加收納空間。單位內更鋪有EnkaSonic隔音地板，減低嘈音。一房以上單位，廚房均設有伸縮工作枱，位於露台的冷氣機及洗衣機頂部均加設面板，可用作枱面使用，靈活安排。另外，所有單位皆可明火煮食，部分單位附設德國Miele或意大利Mia Cucina氣體煮食爐，以及一系列國際知名品牌家電及設備。

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「Belgravia Place」不設停車位，自設兩層會所，總面積約1.9萬方呎，包括室內滑板運動場、50米戶外游泳池等設施；項目預計關鍵日期為2025年7月31日。

即睇長沙灣Belgravia Place第1期最新資訊 (House730)

Belgravia Place會所模型

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