Belgravia Place示範單位｜一房、兩房及三房全面睇！一設計提升單位收納空間(多圖有片)｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」成為龍年頭炮新盤，項目分為兩期發展，共提供約1,000伙。項目率先推出第1期應市，由兩座住宅大樓組成，項涉及714伙，戶型涵蓋開放式至三房一套，亦設有3伙頂層特色單位；當中主打為一房及兩房，共641伙，佔所有單位約九成。

為配合第1期的銷售部署，發展商設有3個無改動示範單位，分別為一房、兩房及三房間隔。項目第1期所有單位的室內設計均由著名設計師Lilian Wu匠心打造，特別透過別具個性的色彩，為空間營造活潑氣氛。1A座以洋溢青春與懷舊的感覺為主題；1B座則採用鮮艷大膽的色彩，突出其動態美感，兩款設計均能為住戶帶來回味無窮的沉浸式視覺體驗。

1A 座 23 樓 10 室 一房示範單位

以1A座23樓10室為藍本搭建的一房無改動示範單位，實用面積264方呎，層與層之間高度約3.5米，單位開則方正實用，可靈活擺放傢俬。睡房以半透明花紋飾面大趟門設計，打開趟門時房間融入大廳，空間感倍增。