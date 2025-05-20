Belgravia Place第1期加推72伙 折實價366萬起｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周二(20日)加推全新第5號價單，涉及72伙，扣除最高10.5%折扣後，折實售價由約366.23萬元起，折實平均呎價18,188元。恒地同時公布最新銷售安排，落實於本周六(24日)推售其中28伙，折實平均呎價18,013元。

據價單顯示，今批單位實用面積介乎198至336方呎，扣除最高10.5%折扣後，單位折實售價由366.23萬至632.49萬元，折實呎價介乎約17,428元至19,120元。

最低售價為第1B座27樓單位16，實用面積198方呎，開放式間隔，折實售價約366.23萬元，折實呎價18,496元。呎價最低為第1B座3樓單位5，實用面積264方呎，一房間隔，折實售價約460.12萬元，折實呎價17,428元。