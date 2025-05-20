Belgravia Place第1期加推72伙 折實價366萬起｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周二(20日)加推全新第5號價單，涉及72伙，扣除最高10.5%折扣後，折實售價由約366.23萬元起，折實平均呎價18,188元。恒地同時公布最新銷售安排，落實於本周六(24日)推售其中28伙，折實平均呎價18,013元。
據價單顯示，今批單位實用面積介乎198至336方呎，扣除最高10.5%折扣後，單位折實售價由366.23萬至632.49萬元，折實呎價介乎約17,428元至19,120元。
最低售價為第1B座27樓單位16，實用面積198方呎，開放式間隔，折實售價約366.23萬元，折實呎價18,496元。呎價最低為第1B座3樓單位5，實用面積264方呎，一房間隔，折實售價約460.12萬元，折實呎價17,428元。
恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，「Belgravia Place」第1期即將於今年7月31日落成，項目兩期開售迄今累沽632伙，合共套現近35億元。樓盤傲踞九龍市區核心地段，坐享四通八達的交通網絡優勢，區內周邊購物、餐飲、休閑娛樂及民生設施一應俱全。項目不僅佔據得天獨厚的地理位置及完善的社區配套優勢，更是由名師設計團隊精心打造，完美融合便利生活與卓越生活品質，為市區新樓不可多得的配置。
「Belgravia Place」分為兩期發展，共提供約1,000伙。第1期由兩座住宅大樓組成，涉及714伙，戶型涵蓋開放式至三房一套，亦設有3伙頂層特色單位；當中主打為一房及兩房，共641伙，佔所有單位約九成。