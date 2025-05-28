Belgravia Place第1期累沽514伙 料9月交樓｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周三(28日)舉行竣工儀式，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，第1期已獲批入伙紙，迄今售出514伙，佔該期單位總數約72%，每伙成交價約527萬元，平均呎價約16,880元。項目關鍵日期為2025年7月31日，預計今年9月份交樓。由於項目入伙期漸近，餘下單位考慮加價，加幅介乎約3%至5%。
林達民稱，項目兩期合共售出647伙，套現約36億元，平均成交呎價約1.68萬元。他稱，「Belgravia Place」第1期頂層29樓共24伙特色單位去年推出極速吸引大手客買入，現已全數沽清。單位坐擁九龍核心頂層優勢，可270度俯瞰萬家燈火景觀，遠眺山景及海景，住戶還可隨心所欲將平台及天台，打造成懸浮於鬧市上空的私密花園。
基座設逾5.4萬呎商業大道
恒基物業代理地產策劃(二)部副總經理許思堂表示，項目基座設有面積超過5.4萬方呎的商業大道，外立面以傳統英式紅磚配合現代工業風金屬設計，預計部分商戶可於今年第四季開業；項目更精心規劃總面積逾2萬方呎的兩層高會所「Club Belgravia」及面積逾2.6萬方呎的綠化休憩園林空間。
同區「曉柏峰」料今年11月入伙
林達民透露，同系區內另一新盤「曉柏峰」預計可於今年11月入伙，而紅磡新盤「THE HADDON」預計今年9月底入伙。被問及同系啟德「THE HENLEY」系列昨日(27日)將80伙減價17.5%，他說，是因參考同區樓盤售價後，集團決定調整至「市場能夠消化價格，調整幅度跟隨大市」。
「Belgravia Place」提供約1,000伙，分別以兩期推出，第1期及第2期將各提供714伙及248伙。第1期戶型涵蓋開放式至三房及少量特色單位，當中主打一房及兩房戶型，佔約九成；第2期戶型涵蓋一房至三房及少量特色單位，當中主打兩房及三房，戶型佔逾七成。項目四面單邊，部分單位更可遠眺「獅子山」山景及海景。