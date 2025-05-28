Belgravia Place第1期累沽514伙 料9月交樓｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第1期周三(28日)舉行竣工儀式，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，第1期已獲批入伙紙，迄今售出514伙，佔該期單位總數約72%，每伙成交價約527萬元，平均呎價約16,880元。項目關鍵日期為2025年7月31日，預計今年9月份交樓。由於項目入伙期漸近，餘下單位考慮加價，加幅介乎約3%至5%。

林達民稱，項目兩期合共售出647伙，套現約36億元，平均成交呎價約1.68萬元。他稱，「Belgravia Place」第1期頂層29樓共24伙特色單位去年推出極速吸引大手客買入，現已全數沽清。單位坐擁九龍核心頂層優勢，可270度俯瞰萬家燈火景觀，遠眺山景及海景，住戶還可隨心所欲將平台及天台，打造成懸浮於鬧市上空的私密花園。