Belgravia Place第2期短期開售 恒地：單位坐向西南 大部分可遠眺海景方向｜長沙灣新盤

九龍新盤摩拳擦掌出擊，恒基地産(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期已正式展開銷售工作，恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，整個住宅項目坐落於巴域街，東至石硤尾街，西至南昌街、南至耀東街，建構成一個獨立式中島規劃，四邊開揚，屬市場罕見。第2期坐向西南，大部分單位的前方可遠眺海景方向，為新項目帶來更大的吸引力。項目銷售中心的優化工作現正在密鑼緊鼓籌備中，預計將於短期內進行首輪銷售。

林達民指，項目位處長沙灣區、鄰近九龍塘名校地段，屬區內大型的重建項目，集購物中心及住宅的綜合發展，其商業部分的基座外觀以紅磚牆及拱門設計，盡顯復刻英倫風格。他續指，由於第1期的關鍵日期為今年7月底，大樓立面部分已拆棚以進行最後工程，而基座的獨突設計更已展示人前，為社區迎來全新的面貌和氛圍。集團在施工階段亦將圍起工地的水馬裝飾一番，尤如為「Belgravia Place」的落成揭開序幕，更讓整體感覺更整齊；而第2期的工程亦如火如荼，讓Belgravia Place的整體規模得以更佳的呈現。