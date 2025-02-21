Belgravia Place第2期示範單位｜兩房及三房高樓底設計！配備天花儲物位(多圖有片)｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期設有兩個無改動交樓標準示範單位，戶型涵蓋兩房至三房一套，實用面積分別為351方呎和518方呎。

三房玄關設嵌入式置物櫃

以第2座23樓單位2為藍本打造的三房一套連儲物室示範單位，實用面積518方呎，項目第2期中只佔23伙。單位間隔寬敞，擁有層與層之間高度約3.5米優勢，開則吋吋實用，長方形客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約5米，闊約2.5米，間隔設計分明，輕鬆擺放各式家具，寬闊的空間為使用和可塑性創造更多可能。

玄關位設有嵌入式鞋櫃及置物櫃，單位亦配有靈活儲物室空間便利收納，輕鬆為客飯廳騰出更多空間，締造理想家居。客飯廳承接38方呎的『三合一』露台，讓客飯廳的生活空間延展長約6米。主人睡房、睡房1、睡房2及露台均面向西南方，位處中高層單位客廳和所有房間皆可飽覽多元景致，景觀壯闊開揚，不僅盡收萬家燈火景觀及燦爛繁城的美景、放眼更遠，更可遠眺悠長海灣景緻。主人睡房以曲尺窗設計增加採光，外望城市景，主人浴室設計窩心，最大的賣點為明廁設計，配有窗戶，大大提升透光度及自然通風。