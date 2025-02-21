Belgravia Place第2期示範單位｜兩房及三房高樓底設計！配備天花儲物位(多圖有片)｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期設有兩個無改動交樓標準示範單位，戶型涵蓋兩房至三房一套，實用面積分別為351方呎和518方呎。
三房玄關設嵌入式置物櫃
以第2座23樓單位2為藍本打造的三房一套連儲物室示範單位，實用面積518方呎，項目第2期中只佔23伙。單位間隔寬敞，擁有層與層之間高度約3.5米優勢，開則吋吋實用，長方形客飯廳配合L型開放式廚房設計，長約5米，闊約2.5米，間隔設計分明，輕鬆擺放各式家具，寬闊的空間為使用和可塑性創造更多可能。
玄關位設有嵌入式鞋櫃及置物櫃，單位亦配有靈活儲物室空間便利收納，輕鬆為客飯廳騰出更多空間，締造理想家居。客飯廳承接38方呎的『三合一』露台，讓客飯廳的生活空間延展長約6米。主人睡房、睡房1、睡房2及露台均面向西南方，位處中高層單位客廳和所有房間皆可飽覽多元景致，景觀壯闊開揚，不僅盡收萬家燈火景觀及燦爛繁城的美景、放眼更遠，更可遠眺悠長海灣景緻。主人睡房以曲尺窗設計增加採光，外望城市景，主人浴室設計窩心，最大的賣點為明廁設計，配有窗戶，大大提升透光度及自然通風。
⇊Belgravia Place示範單位第2期｜第2座23樓單位2⇊
兩房客飯廳連露台長5.5米
以第2座23樓單位8為藍本打造的兩房示範單位，實用面積351方呎，天花設儲物空間。層與層之間高度約3.5米，單位開則方正實用，客廳及飯廳以長方形佈局，可靈活擺放傢俬；玄關位特設嵌入式鞋櫃及置物架，增加收納空間，貼心照顧住戶所需；單位38方呎的『三合一』露台配落地玻璃趟摺門設計，倍添靈活度，亦省卻空間，由長方形客飯廳至露台長達約5.5米，充份延伸視覺空間之餘，更令整體空間開闊明亮；同時，客飯廳與『三合一』露台的方向，正好與兩邊的睡房落地玻璃幕牆方向一致，氣勢十足，景觀開揚，而且廣納自然光線，採光十足。
Belgravia Place第2期單位室內設計皆出自同為第1期的紐約設計師Lillian Wu匠心打造，別具美感。配搭上鮮艷大膽的色彩，為空間營造活潑氣氛。單位的内部間隔以靈活可變為主要考量，空間則以多用途構思，露台設備亦屬多功能設計，為空間的使用和可塑性創造更多可能。
⇊Belgravia Place示範單位第2期｜第2座23樓單位8⇊
「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。