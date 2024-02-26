Belgravia Place累收逾950票 超額5.4倍 邀郭柏妍現身售樓處介紹會所｜長沙灣新盤

龍年頭炮新盤、恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」上周五(23日)首推148伙，扣除最高10%折扣，折實售價316.8萬元起，為近半年最平市區新盤；折實平均呎價15,902元，較去年11月同系同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%。該盤上周六(24日)起開放示範單位及接受認購登記，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目暫時累收逾950票，超額認購約5.4倍。 林達民指，項目自設總面積約2萬方呎的兩層高會所「Club Belgravia」，引入多個運動元素設施，包括室內籃球場、羽毛球場等。項目還打造全港首個私人屋苑室內滑板場「滑板極限翔」，由滑板界專業團隊作場地設施顧問，今日(26日)更邀請前港姐季軍、被網民稱為「A0女神」的郭柏妍，親臨售樓處介紹會所設施，更即場表演滑板。

林達民稱，「Belgravia Place」正考慮加推2號價單，主要為一房及兩房，料等周三(28日)《財政預算案》公布後截票及展開銷售。