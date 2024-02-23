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地產
2024-02-23 17:35:56

Belgravia Place開價｜中原陳永傑：「減辣價」料吸上車客 更有望成新一代「收租王」

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Belgravia Place開價｜中原陳永傑：「減辣價」料吸上車客 更有望成新一代「收租王」

陳永傑認為「Belgravia Place」首批單位屬「減辣價」，已計算減辣因素，登記反應可反映減辣成效。

恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」閃電推盤！今日(23)上載售樓說明書及公布首張價單，搶閘成為龍年「頭炮」新盤。首張價單涉及148伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎199457方呎，扣除最高10%折扣後，折實售價由316.8萬至730.71萬元，折實呎價介乎14,838元至17,314元。

中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑表示，農曆新年過後，樓市再次起動，正當全城觀望下周三(28)新一份《財政預算案》時，恒地早著先機，今天率先公布「Belgravia Place」首張價單，訂價較同系同區一手貨尾及區內新晉二手屋苑低約10%。發展商名為「釋放潛能價」，陳永傑認為屬「減辣價」，已計算「減辣」因素，登記反應可反映「減辣」成效，加上開放式單位折實入場費由316.8萬元起，屬九龍市區新盤近5年第三低，料可吸引大批上車客進駐。

陳永傑稱，另一方面，近月租金持續上揚，回報率亦穩步向上，區內新晉屋苑租市一向有價有市，平均實用呎租普遍45元至55元，部分更可高逾60元，甚至66元，租金回報可超過3厘，料「Belgravia Place」亦可吸引投資收租客入市，成新一代「收租王」。

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Belgravia Place」首張價單入場單位為第1B座3樓16室，開放式間隔，實用面積199方呎，折實售價316.8萬元，呎價約15,920元。最低呎價單位為第1A座6樓3室，三房間隔，實用面積425方呎，折實售價630.6萬元，呎價約14,838元。

即睇長沙灣Belgravia Place第1期最新資訊 (House730)

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