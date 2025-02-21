Belgravia Place開價｜第2期首推50伙 一房408.78萬起 折實均呎15968元略高上期｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期今日(21日)公布首張價單，涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房，選用120天現金付款計劃，享最高折扣達10%，單位折實售價由408.78萬元起，折實呎價由15,088元起，折實平均呎價15,968元，略高於去年2月底第1期首批148伙折實平均呎價15,902元。

首批平價起步吸納買家

恒地營業(一)部總經理林達民形容首批定價為「盛放價」，較第1期在售單位折讓約3%，他稱樓市氣氛向好，項目受到區內街坊及國內買家關注，希望以平價起步吸納更多買家，冀首批可以「一Q清枱」。他相信未來《財政預算案》公布利好政策，樓價料步入上升軌道。