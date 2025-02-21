Belgravia Place開價｜第2期首推50伙 一房408.78萬起 折實均呎15968元略高上期｜長沙灣新盤

恒基地產(012)長沙灣「Belgravia Place」第2期今日(21日)公布首張價單，涉及50伙，戶型涵蓋一房至三房，選用120天現金付款計劃，享最高折扣達10%，單位折實售價由408.78萬元起，折實呎價由15,088元起，折實平均呎價15,968元，略高於去年2月底第1期首批148伙折實平均呎價15,902元。
首批平價起步吸納買家
恒地營業(一)部總經理林達民形容首批定價為「盛放價」，較第1期在售單位折讓約3%，他稱樓市氣氛向好，項目受到區內街坊及國內買家關注，希望以平價起步吸納更多買家，冀首批可以「一Q清枱」。他相信未來《財政預算案》公布利好政策，樓價料步入上升軌道。
「Belgravia Place」第2期首張價單包括11伙一房及23伙兩房及16伙三房，實用面積介乎262至518方呎。價單定價由454.2萬至934.7萬元，呎價介乎16,765元至18,523元。以最高折扣10%計算，單位折實售價由408.78萬至841.23萬元，折實呎價介乎15,088元至16,670元。
項目周六起開放示位及收票
林達民續指，首批折實價最低單位為第2座3樓單位7，實用面積262方呎，一房間隔，折實價408.78萬元；折實呎價最低單位為第2座3樓單位9，實用面積353方呎，兩房間隔，折實呎價15,088元。至於三房折實價最低單位為第2座3樓單位1，實用面積476方呎，折實價739.8萬元。
林達民稱，項目設有2個無改動交樓標準示範單位，包括2座23樓單位8，實用面積351方呎，兩房間隔，客飯廳連接38方呎「三合一」露台。以及2座23樓單位2，三房一套連儲物室間隔，實用面積518方呎，客飯廳及主人睡房均設天花儲物空間。他表示，示範單位今日下午起率先開放予恒地會會員參觀，最快明日(22日)起對公眾開放，並同步展開收票。
「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。