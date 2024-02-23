Belgravia Place開價｜首推148伙 折實平均呎價15902元 折實入場316.8萬｜長沙灣新盤

龍年頭炮市區盤閃電開價，恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」今日(23日)上載樓書，同時公布首張價單，涉148伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該批單位提供最高折扣10%，折實售價由316.8萬元起，折實呎價由14,838元起，折實平均呎價為15,902元，較同系去年底推出的同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%。

「Belgravia Place」首張價單涵蓋開放式6伙，一房及兩房各66伙、三房10伙。單位實用面積介乎199至457方呎，價單定價由352.2萬至811.9萬元，呎價介乎16,487元至19,238元。價單共設兩種付款方式，扣除最高折扣10%，折實售價由316.8萬至730.71萬元，折實呎價由14,838元至17,314元。以定價計，市值逾8.1億元。