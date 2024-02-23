Belgravia Place開價｜首推148伙 折實平均呎價15902元 折實入場316.8萬｜長沙灣新盤

龍年頭炮市區盤閃電開價，恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」今日(23日)上載樓書，同時公布首張價單，涉148伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，該批單位提供最高折扣10%，折實售價由316.8萬元起，折實呎價由14,838元起，折實平均呎價為15,902元，較同系去年底推出的同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%。
「Belgravia Place」首張價單涵蓋開放式6伙，一房及兩房各66伙、三房10伙。單位實用面積介乎199至457方呎，價單定價由352.2萬至811.9萬元，呎價介乎16,487元至19,238元。價單共設兩種付款方式，扣除最高折扣10%，折實售價由316.8萬至730.71萬元，折實呎價由14,838元至17,314元。以定價計，市值逾8.1億元。
入場售價單位為第1B座3樓16室，開放式間隔，實用面積199方呎，折實售價316.8萬元，呎價約15,920元；入場呎價單位為第1A座6樓3室，三房間隔，實用面積425方呎，折實售價630.6萬元，呎價約14,838元。
Belgravia Place開價｜林達民：首批「釋放潛能價」
林達民形容首張價單為「釋放潛能價」，該批折實平均呎價15,902元，較心中合理呎價的1.7至1.8萬元存在折讓，期望第一張價格能吸引更多市場關注，釋放樓市潛力，預計當前買家將以用家為主導，後續隨租金上漲及「減辣」，投資客亦陸續增加。
林達民續指，項目現提供3伙無改動示範單位，涵蓋一房至三房間隔，實用面積由264方呎至425方呎，將於明日(24日)起開放予公眾參觀，同日起收票，最快於下周開售。