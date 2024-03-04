Belgravia Place首輪沽清即加推添食208伙 折實價323.1萬起 周四次輪開賣｜長沙灣新盤

樓市全面撤辣後首個開售全新盤、恒基地產(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第1期今日(3日)首輪發售138伙，即日開賣約4小時全數沽清，總成交金額約7.48億元。有見向隔客眾多，發展商即晚加推「添食」3號價單，涉及208伙，扣除最高10%折扣，折實售價由323.1萬元起，折實平均呎價16,076元。

據3號價單顯示，單位實用面積介乎199至457方呎，價單定價由359萬至868萬元，呎價介乎16,531元至19,152元。扣除最高10%折扣，折實售價由323.1萬至781.2萬元，折實呎價介乎14,878元至17,237元。入場單位為1B座8樓16室，實用面積199方呎，開放式間隔，折實售價323.1萬元，折實呎價約16,236元。