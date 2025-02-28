Belgravia Place II開賣｜大手客時段沽20伙 中原陳永傑：出席客群用家佔八成｜長沙灣新盤

新一份《財政預算案》後首個開售全新盤、恒基地產(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第2期盡推首3張價單全數148伙於今日(28日)開賣，包括26伙一房，71伙兩房及51伙三房，實用面積由268至518方呎，折實價408.78萬至886.86萬元，折實呎價15,088元至17,217元，折實平均呎價16,065元。

項目今晚19時開始抽籤，隨後將分兩組進行揀樓，A組大手時段買家最多可購買4伙，當中需包括一個指定430方呎或以上單位；而B組買家則最多可購2伙。據悉，A組時段沽20伙。