Belgravia Place II開賣｜大手客時段沽20伙 中原陳永傑：出席客群用家佔八成｜長沙灣新盤

新一份《財政預算案》後首個開售全新盤、恒基地產(012)長沙灣新盤「Belgravia Place」第2期盡推首3張價單全數148伙於今日(28日)開賣，包括26伙一房，71伙兩房及51伙三房，實用面積由268至518方呎，折實價408.78萬至886.86萬元，折實呎價15,088元至17,217元，折實平均呎價16,065元。
項目今晚19時開始抽籤，隨後將分兩組進行揀樓，A組大手時段買家最多可購買4伙，當中需包括一個指定430方呎或以上單位；而B組買家則最多可購2伙。據悉，A組時段沽20伙。
陳永傑：樓市小陽春已來臨
中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，此盤屬於財政預算案公布之後首個開售的新盤，由於新財案惠及上車物業，項目位於市中心，售價亦屬現時最受追捧1,000萬以下的上車類別，該行今日出席率達八成，當中用家佔八成。
自新財案公布後，市場反應正面，今明兩日逾1,000個一手單位推售。陳永傑指，今年首兩月一手成交已逾1,900宗，較去年同期700宗，升1.7倍，亦創同期4年新高，反映發展商低價開盤奏效，購買力正爆發，樓市小陽春已來臨，料先量後價，樓價將回穩向上。
「Belgravia Place」分兩期推出，合共提供約1,000伙。第2期提供248伙，單位戶型涵蓋一房至三房，當中主打兩房及三房，合共佔整體約七成；另設有特色戶，包括全盤面積最大的頂層單位，涉約800方呎，附連約500方呎平台。